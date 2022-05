Catherine Colonna è stata nominata ministra degli Esteri del nuovo governo francese guidato da Elisabeth Borne. Sessantasei anni, studi politici e all’Ecole National d’Administration (Ena), Colonna ha ricoperto una serie di ruoli al Quai d’Orsay, tra cui quello di responsabile di missione per le questioni europee, vice-direttrice dei rapporti con i media e vice-portavoce. Attualmente era ambasciatrice nel Regno Unito ma il suo passato è strettamente connesso all’Italia e al mondo della cultura e nel 2014 si è incrociato anche con la storia del nostro Talent Prize. Dal 2014 al 2017 è stata infatti ambasciatrice di Francia in Italia, trovandosi come prima donna della storia a capo del Palazzo Farnese, la più bella e prestigiosa delle ambasciate francesi nel mondo.

Era infatti il 2014 quando Guido Talarico, editore e ideatore del premio, insieme alla giuria del Talent Prize, con uno sguardo lungimirante, nominava Gian Maria Tosatti vincitore della settima edizione del concorso dedicato ai giovani artisti. Una proclamazione che avveniva nella meravigliosa cornice di Palazzo Farnese a Roma, introdotta proprio dalla padrona di casa, allora neo-ambasciatrice Catherine Colonna.



Con queste parole Colonna introduceva alla stampa il Talent Prize: «Sono molto contenta di accogliere qui nella sala Anna Magnani l’edizione del Talent prize 2014 è importante aiutare a creare e moltiplicare (ci tengo molto al termine moltiplicazione) gli spazi di incontro, che permettano un dialogo tra diversi paesi. Questo dialogo attraverso le frontiere è proprio ciò che fa la vostra iniziativa. Insieme al ministro della cultura francese, siamo convinti che la cultura possa davvero migliorare il mondo e dare dei punti di riferimento in un momento in cui mancano è una priorità».

Erano presenti in quel contesto anche Marie Fernandez, direttore attività espositive e visive del comune di Lille, Alfonso Giancotti, presidente del comitato scientifico della Casa dell’architettura, Viviana Gravano, coordinatrice del master in curatore museale ed eventi dello Ied, Italo Carli, direttore generale di Axa art e i direttori della White Noise gallery, Eleonora Aloise e Carlo Maria Lolli Ghetti.

Qui potete trovare tutti i finalisti e i premi speciali del Talent Prize 2014, un anno per noi molto speciale, che ha consacrato Gian Maria Tosatti. Facciamo i nostri migliori auguri a Catherine Colonna per il suo mandato.