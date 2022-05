Arrivati alla sesta edizione del format, The Milky Way, progetto nato a Napoli nel 2014 per sostenere donne in gravidanza in difficoltà e neo mamme costrette a crescere i loro figli in contesti di marginalità e disagio, arriva a Roma con una nuova esposizione tematica. Quest’anno il progetto si lega a doppio filo con la nuova effervescente proposta artistica della Capitale. In questo nuovo appuntamento, l’esposizione trova il suo luogo ideale all’interno delle sale della Galleria Alessandra Bonomo, in via del Gesù,62, tra Piazza Venezia e Largo Argentina, in uno dei migliori scenari che la Città eterna può regalare.

Numero Cromatico, È stato il vento, 2022. Courtesy gli artisti

Come ogni precedente edizione l’esposizione segue un codice tematico, quest’anno suggerito da Damiana Leoni, che dirige i lavori allestitivi pretendo spunto dalla sua ultima fatica, la realizzazione del libro fotografico VERA, edito da Quodlibet.

La mappatura degli spazi indipendenti romani dimostra la nuova fioritura che la scena artistica della capitale sta attraversando, giovani talenti e personalità più mature collaborano a pieno ritmo per ridefinire uno scenario inedito, ancora da osservare con attenzione nelle sue prossime fasi evolutive, ma che fa della città un nuovo brodo primordiale in cui potrebbe prepararsi a sorgere un fulgido futuro per la arti visive del nostro tempo in una città ostinatamente senza età.

Arianna De Nicola, Senza perdere l’equilibrio, 2018–2021 Courtesy l’artista.

Dopo l’esposizione alla Galleria d’Arte Moderna di Roma, Materia Nova, un nuovo appuntamento mette in evidenza la forza di un gruppo eterogeneo dalle infinitamente sfaccettate personalità. Alessandra Bonomo si fa ospite di una metaforica via lattea, un denso e incommensurabile sciame di stelle che danno forma a una nebulosa creativa composta da pluralità di sguardi e di voci.

Le opere in mostra sono destinate alla vendita e ogni ricavato sarà poi devoluto alla fondazione Pianoterra, al fine di sostenerne ogni genere di attività.

Alla Mostra prendono parte:

Sveva Angeletti, José Angelino, Paolo Assenza, Jacopo Belloni, Raniero Berardinelli, Sebastiano Bottaro, Alessandro Calizza, Cristiano Carotti, Dario Carratta, Alessandra Cecchini, Eleonora Cerri Pecorella, Fabrizio Cicero, Christophe Constantin, Francesca Cornacchini, Francesco D’Aliesio, Malù dalla Piccola, Alessandro Dandini de Sylva, Arianna De Nicola, Marco De Rosa, Gaia Di Lorenzo, Federica Di Pietrantonio, Marco Emmanuele, Marco Eusepi, Chiara Fantaccione, Roberta Folliero, Andrea Frosolini, Federika Fumarola, Krizia Galfo, Alessandro Giannì, Eva Giolo, Fabio Giorgi Alberti, Luca Grechi, Luca Grimaldi, Greg Jager, Guglielmo Maggini, Luca Mamone, Gian Maria Marcaccini, Diego Miguel Mirabella, Alberto Montorfano, MRZB, Jacopo Natoli, Numero Cromatico, Lulù Nuti, Cristallo Odescalchi, Antonio Perticara, Andrea Polichetti, Katia Pugach, Agnese Reginaldo, Delfina Scarpa, Daniele Sciacca, Germano Serafini, Gabriele Silli, Guendalina Urbani.

1. Marco Emmanuele, Appresso al raggio verde è ancora ovest, 2022. Foto Maria Cucci. Courtesy l’artista. Numero Cromatico, È stato il vento, 2022. Courtesy gli artisti Eva Giolo, A Tongue Called Mother (still), 2019. Courtesy l’artista 1. Christophe Constantin, La Noyée guidant le Peuple, 2022. Courtesy l’artista. Luca Grimaldi, Sifone, 2019. Courtesy l’artista e White Noise Gallery, Roma 1. Gian Maria Marcaccini, 6×2l. Levissima+neon rosa (versione VERA), 2022. Courtesy l’artista. 1. Arianna De Nicola, Senza perdere l’equilibrio, 2018–2021. Ceramica e acciaio, 30×30×5 cm. Courtesy l’artista. 1. Francesca Cornacchini, I was an Angel, 2022. Foto Chiara Corradini. Courtesy l’artista.

Info: https://bonomogallery.com

19 – 21 maggio 2022

Galleria Alessandra Bonomo

Via del Gesù 62, Roma