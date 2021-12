Una Roma effervescente è quella descritta nella nuova esposizione Materia Nova, organizzata all’interno della Galleria d’Arte Moderna della Capitale. Una straordinaria energia rinnovatrice investe la città che gode di un nuovo momento di fioritura dal punto di vista artistico e culturale. Una rifioritura che rintraccia il suo impulso dal basso, direttamente da dove l’arte prende forma e decide di svilupparsi senza seguire schemi e programmi.

Aree ex industriali abbandonate sono rinate come luogo di ricerca priva di qualsiasi limitazione espressiva grazie alla volontà delle nuove generazioni di artisti. L’esposizione si sofferma in particolare sulle differenti realtà nate nei diversi quartieri della città, nei quali giovani artisti hanno realizzato i loro atelier che si sono trasformati così in nuovi centri produttivi, propulsori di idee e fulcro di proposte che hanno riportato la capitale al centro della scena culturale nazionale.

Le nuove realtà indipendenti che da qualche anno si sono moltiplicate sul territorio di Roma hanno avuto oggi, con l’esposizione Materia Nova alla GAM, la loro occasione di confrontarsi con un progetto finalizzato a chiarirne anima e intenzioni. L’esposizione trasporta lo spettatore nella narrazione del lavoro collettivo delle realtà artistiche che hanno preso parte al progetto: Post Ex, Castro, Spaziomensa, Off1c1na, Ombrelloni, Paese Fortuna, Condotto 48 e Spazio In Situ.

Tutti i differenti quadranti della Capitale sono perfettamente rappresentati in una mappatura di Artist run space dove gli artisti fondatori portano avanti i loro percorsi individuali, senza mai dimenticare l’efficacia del lavoro collettivo. Una volta entrati nel vivo del percorso espositivo viene proposta al pubblico la possibilità di percepire quale atmosfera di palpabile vitalità può essere goduta in un open studio e, nello stesso tempo, di riflettere sul tema dell’ambiente di lavoro dell’artista, inteso come spazio di auto-rappresentazione e, nello stesso tempo, luogo di incontro, di progettualità, di impegno e di coinvolgimento anche fisico.

Il progetto Materia Nova si accompagna parallelamente con la pubblicazione del libro fotografico Vera, a cui dedica un’intera sezione con materiale fotografico prodotto da Eleonora Cerri Pecorella, Salvatore Nuzzi, Marta Scotti e Mohamed Keita. Il volume è progettato da Damiana Leoni, Art Basel Vip Representative Italia, che attraverso questa raccolta registra il fenomeno di grande evoluzione dell’humus creativo romano e nel quale riconosce il più evidente mutamento degli equilibri che avevano lasciato la Capitale troppo a lungo sopita, pigramente avvolta dall’aura di storica straordinarietà da cui si sente protetta, come negli anni passati.

All’esposizione partecipano:

POST EX (Centocelle). Vecchia carrozzeria tramutata in artist run space il 20 luglio del 2020; sei gli artisti fondatori – Eleonora Cerri Pecorella, Francesco D’Aliesio, Luca Grimaldi, Gian Maria Marcaccini, Lulù Nuti e Gabriele Silli – ai quali si sono aggiunti successivamente Federika Fumarola, Guglielmo Maggini, Alberto Montorfano, Azzedine Saleck e LU.PA; di volta in volta sono invitati a lavorarvi dei guest artist tra cui Cristiano Carotti, Malù dalla Piccola, Fabio Giorgi Alberti, Jacopo Natoli. L’esigenza comune è quella di unire le proprie capacità per creare un luogo di crescita personale e di sviluppo di un’intelligenza collettiva.

CASTRO (Contemporary Art STudios ROma), a Trastevere, è un progetto formativo che nasce dalla volontà di Gaia Di Lorenzo per sostenere artisti, curatori e ricercatori innanzi tutto italiani ma anche stranieri. Lo fa offrendo uno spazio di lavoro e promuovendo il legame tra i partecipanti, le istituzioni e soprattutto il pubblico. CASTRO applica un modello di apprendimento sperimentale e altamente collaborativo.

CityLab 971. Un’ex cartiera sulla via Salaria che dall’autunno del 2020 ospita SPAZIOMENSA. Affascinanti le possibilità espositive offerte da questo luogo e già molteplici le iniziative realizzate, dalla mostra che ha accompagnato il lancio del progetto ROMA NUDA, alla nascita di due format curatoriali: “Magnete”, dedicato all’editoria, e “Tuorlo”. Di SPAZIOMENSA fanno parte due teorici, Giuseppe Armogida e Gaia Bobò, e cinque artisti: Sebastiano Bottaro, Dario Carratta, Marco Eusepi, Alessandro Giannì, Andrea Polichetti.

OFF1C1NA è nato nel 2012 nel quartiere Quadraro. Attualmente vi lavorano Paolo Assenza, Fabrizio Cicero, Katia Pugach, Germano Serafini. Dal 2020 ospita anche la sede di Spazio Y, altro ritrovo del contemporaneo, presente nel quartiere già dal 2014.

OMBRELLONI, artist run space a San Lorenzo, negli spazi di una vecchia azienda che produceva ombrelloni e che ora accoglie vari studi d’artista, tra cui quelli di Alessandro Calizza, Eeleye Production, Krizia Galfo, Greg Jager, Alessandro “Scarful” Maida, Luca Mamone, Jennifer MC Laren, Cristallo Odescalchi, WOW – Incendi spontanei.

PAESE FORTUNA, situato lungo il fiume Aniene nel quartiere di Pietralata, è uno spazio nato nel 2014 e condiviso da José Angelino, Alessandro Dandini de Sylva, Marco Emmanuele, Luca Grechi e Diego Miguel Mirabella.

CONDOTTO48 è un Artist Run Space nato nel 2021 a Torre Angela, all’interno di una ex carrozzeria, fondato dagli artisti Verdiana Bove, Francesca Romana Cicia, Luca Di Terlizzi, Emanuele Fasciani e Caterina Sammartino e dal curatore Riccardo Paris.

SPAZIO IN SITU, fondato nel 2016 a Tor Bella Monaca, ha un doppio statuto. Il primo è quello degli studi in cui lavorano e collaborano 11 artisti. Attualmente il gruppo è composto da Sveva Angeletti, Alessandra Cecchini, Christophe Constantin, Francesca Cornacchini, Marco De Rosa, Federica Di Pietrantonio, Chiara Fantaccione, Roberta Folliero, Andrea Frosolini, Daniele Sciacca e Guendalina Urbani. Il secondo statuto è quello di spazio espositivo, coordinato da Porter Ducrist, nel quale vengono proposte mostre collettive che fanno dialogare opere e azioni di artisti italiani e stranieri, offrendo al pubblico una visione attuale delle pratiche contemporanee.

Info: MATERIA NOVA. ROMA NUOVE GENERAZIONI A CONFRONTO

Galleria d’Arte Moderna Roma, Via Francesco Crispi, 24

17 dicembre 2021 – 13 marzo 2022

Info: http://www.galleriaartemodernaroma.it/it/mostra-evento/materia-nova