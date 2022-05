Atipografia, progetto per l’arte contemporanea fondato da Elena Dal Molin, si accinge a riaprire le porte al pubblico negli spazi interamente rinnovati dopo un importante lavoro di restauro e ridisegno funzionale.

L’antica tipografia arzignanese dà vita a un progetto culturale inedito, che coniuga la dimensione commerciale alla vocazione culturale, attraverso la duplice azione di una associazione culturale e di una galleria commerciale. Questa dimensione ibrida integra e completa il lavoro che Elena Dal Molin ha condotto per anni a sostegno e sviluppo delle arti e degli artisti, dando vita a un crocevia del contemporaneo nel cuore del Nord-Est. «tipografia richiama il mondo della stampa, della parola scritta. L’aggiunta dell’alfa privativo – oltre al fatto che non è più una tipografia – rappresenta anche qualcosa che si racconta, qualcosa che deve essere ancora scritto. Qualcosa che si sta compiendo, che è fluido, che sta avvenendo ora. Per questo lo spazio si pone come un luogo dove venire e anche restare».

Se da una parte infatti prosegue l’attività storica dell’Associazione, iniziata nel 2014 come no-profit per residenze d’artista e progetti site-specific, dall’altra in questa nuova configurazione l’apertura della galleria d’arte contemporanea proporrà una nuova stagione di progetti espositivi e una propria scuderia di artisti di diverse generazioni e provenienza geografica.

Il primo appuntamento espositivo della nuova Atipografia è un assolo eccezionale: la mostra Il vuoto senza misura di Arcangelo Sassolino. Una grande installazione site-specific che accoglierà dal 21 maggio 2022 il pubblico in mostra

Con la partecipazione di Arcangelo Sassolino, Atipografia conferma il proprio speciale legame con il territorio e la volontà di dare concretezza a una proiezione internazionale. Le macchine immaginifiche di Sassolino potranno riverberarsi negli spazi che per un lungo tempo hanno ospitato una riconosciuta tipografia (da qui il nome) avviata dal trisnonno di Elena Dal Molin.

Il vuoto senza misura, di Arcangelo Sassolino

21 maggio – 24 luglio 2022

Atipografia

Piazza Campo Marzio, 26, Arzignano (VI)