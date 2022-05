Un campus universitario all’avanguardia, portatore di innovazione e sostenibilità. Obiettivo: realizzare al meglio le aspettative della prossima generazione di artisti che nel quartiere Ostiense ha trovato una propria casa. Questo è il presupposto delle prossime attività che porteranno la RUFA – Rome University of Fine Arts ad aprire un nuovo grande centro operativo, nell’area sud della capitale, dove dare modo ai giovani professionisti della creatività di portare avanti le loro pratiche, mettendo a disposizione una sempre più efficace offerta didattica.

L’ampia zona che sarà riqualificata è quella dell’Ex Falegnameria Triestina in via Libetta, che è stata fulcro della vita notturna romana, nota per aver ospitato alcuni dei locali più famosi della Capitale tra cui il Goa Club, già chiuso durante il periodo pandemico.

Una transizione significativa dal settore dell’intrattenimento musicale a quello della formazione nell’industria creativa. L’intervento – portato avanti in sinergia con il Municipio VIII, guidato dal presidente Amedeo Ciaccheri – rientra in un progetto di rigenerazione urbana molto più ampio. Un vero e proprio hub culturale che accoglierà ambienti per la didattica, laboratori, spazi dedicati a numerosi eventi rivolti al territorio, e a mostre e performance curate dagli studenti RUFA.

«Il quartiere Ostiense è al centro di azioni di rigenerazione urbana all’avanguardia per l’intera città – dichiara Amedeo Ciaccheri – e il progetto del nuovo Campus RUFA – Rome University of Fine Arts, oltre a portare a nuova vita uno luogo storico del territorio, apre uno spazio che verrà attraversato non solo dagli studenti ma interagirà con la cittadinanza e le realtà locali. Inoltre – conclude Ciaccheri – il nostro Municipio arricchisce l’offerta formativa dedicata all’audiovisivo contraddistinguendosi come il Polo cittadino dedicato ad eccellenze impegnate nel campo dell’innovazione»

I lavori hanno già preso l’avvio: un intervento che non soltanto segna un passaggio fondamentale nella storia dell’Accademia RUFA, ma che genera un cambiamento significativo nel tessuto urbano della capitale, alimentando il fenomeno di trasformazione e rigenerazione urbana che già caratterizza il quartiere.

L’autorevole quotidiano inglese The Guardian ha definito Ostiense “uno dei 10 quartieri più cool d’Europa”, meta preferita per coloro che ricercano un’esperienza capace di abbinare la memoria storica di Roma con la contemporaneità che solo l’arte e, più in generale, la cultura sono in grado di generare. Da Piramide a Marconi, passando per la Garbatella, si scoprono murales che evocano mondi fantastici, locali che si alternano nel genere e nella tipologia, negozi / botteghe, con una forte propensione all’arte e al design.