Galleria Continua celebra il talento di quattro artisti di spicco attraverso la nuova partnership con la l’azienda Belmond, una tra le catene di hotel più prestigiose al mondo, proprietaria in Italia di affascinanti e meravigliose strutture. In queste singolari cornici viene dato corpo al progetto MITICO, che incarna una nuova filosofia artistica: è la reinterpretazione di costumi universali condivisi da diverse società, come cucinare, dipingere, osservare e apprezzare, e di come questi vengono consumati negli ambienti a loro destinati.

«MITICO è un momento nel tempo e nella storia in cui le culture interagiscono, in definitiva è un a celebrazione dell’art de vivre» così definiscono il progetto i portavoce della catena alberghiera. Approfondendo il suo legame di lunga data con le arti, attraverso MITICO, Galleria Continua e Belmond invitano gli ospiti a vedere le culture attraverso una lente diversa, cogliendo l’essenza e la bellezza di ogni singola destinazione.

Dopo l’inaugurazione del primo intervento durante l’opening della biennale di Venezia sull’isola della Giudecca assegnato a Subodh Gupta che ha portato sulla laguna la sua performance Cooking the world, martedì 17 maggio 2022 ha inizio il secondo capitolo del progetto MITICO.

A Firenze, presso Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence, l’artista argentino Leandro Erlich ha installato Window & Ladder, rendendo omaggio alla sua eccezionale posizione con vista sulla città rinascimentale. Disponibile dal 17 maggio al 7 novembre 2022, l’opera è nascosta tra gli splendidi giardini all’italiana. Un’altra chiave del lavoro di Erlich è l’architettura, dove si concentra il suo impegno per rendere l’arte e la storia accessibili a tutti.

La Nuvola, composta da più lastre di vetro, vive tra le mura dello storico refettorio di Villa San Michele. L’albergo, esso stesso un’opera d’arte, era un monastero del XV secolo, dove sono conservati antichi affreschi. Se osservati da diverse angolazioni, l’opera d’arte galleggiante, unica nel suo genere, appare come una struttura tridimensionale, facendo sì che l’osservatore si chieda ancora una volta l’osservatore a chiedersi cosa sia la realtà e cosa l’illusione.

Immerso nella campagna toscana, il Castello di Casole Belmond Hotel, ospita le quattro sculture in bronzo dell’artista italiano Michelangelo Pistoletto da maggio a novembre 2022. Il corpo di sculture porta il titolo di Accarezzare gli alberi (l’Etrusco). Queste sono state concepite pensando al castello del X secolo, splendidamente restaurato, e al terreno in cui la civiltà etrusca ha preso piede per la prima volta.

Arroccato sulle montagne di Taormina, con un’ampia vista sull’Etna e oltre, il Grand Hotel Timeo ospita il quarto appuntamento del progetto ideato da Galleria Continua. Marthine Tayou è la residente nella regione siciliana e nel suo intervento ripristina Les Routes du Paradis, ovvero il sentiero della felicità, un percorso colorato che parte dal grande ingresso dell’hotel e attraversa sei ettari di proprietà, fino al magnifico Teatro Greco del III secolo, invitando gli ospiti a scoprire gli spazi esterni incantati.

Info: Belmond Hotel