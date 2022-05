La rivoluzione del mondo dell’arte portata dalla nuova tecnologia Blockchain continua a incontrare grande interessa da parte delle istituzioni culturali e da parte del pubblico. La contestazione della perdita del valore romantico dell’arte. A favore della sua fredda dimensione digitale è ancora un tema che continua dividere gli appassionati, molti dei quali ancora si dimostrano ancorati ostinatamente alla convinzione che ciò che è costituito da pixel non detiene il diritto di poter essere considerato artisticamente accettabile.

Le fazioni di integralisti si sconteranno con quelle dei progressisti del sistema dell’arte che dal canto loro non hanno alcuna intenzione di porre il piede sul freno e invece continuano la loro corsa. Gli incredibili risultati che il mercato digitali sta garantendo negli ultimi mesi nel settore di compravendita di NFT non ha precedenti.

Le nuove frontiere del mondo digitale e tutte le possibilità che oggi ancora vediamo sfuggirai sono e restano uno dei temi più caldi del presente e proprio su questa scia si inserisce la mostra in partenza il 18 maggio 2022 alla Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze. Let’s get digital! porta negli spazi della Strozzina e del cortile di Palazzo Strozzi l’arte degli NFT e delle nuove frontiere tra reale e digitale, attraverso le opere di artisti internazionali come Refik Anadol, Anyma, Daniel Arsham, Beeple, Krista Kim e Andrés Reisinger.

Promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze e Fondazione Hillary Merkus Recordati e a cura di Arturo Galansino e Serena Tabacchi, la mostra crea un percorso tra installazioni digitali ed esperienze multimediali create da artisti che esprimono le nuove e poliedriche ricerche della Crypto Art, basata sul successo degli NFT, certificati di autenticità digitali che stanno ridefinendo i concetti di unicità e valore di un’opera d’arte.

Let’s get digital!, a cura di Arturo Galansino e Serena Tabacchi

18 maggio 2022 – 31 luglio 2022

Palazzo Strozzi, Firenze