Dopo il successo dell’edizione inaugurale dello scorso anno, il London Gallery Weekend torna nel 2022 dal 13 al 15 maggio 2022. Riunendo amanti dell’arte, collezionisti e curatori da tutto il Regno Unito, la London Gallery Weekend unisce le gallerie della capitale, oltre 150, suddivise in zone di tre aree di Londra: centro, sud ed est.

Le gallerie partecipanti in queste aree metteranno in scena mostre di grandi artisti internazionali e talenti emergenti, insieme a un vasto programma di eventi pubblici che include spettacoli, conferenze educative e pacchetti di attività per le famiglie.

Rana Begum’s exhibition at Kate MacGarry. Photograph by Linda Nylind

Come nelle scorse edizioni è possibile pianificare il proprio percorso tra le mostre gli eventi e gli spettacoli delle tre giornate oppure scegliere dei percorsi già appositamente pensati e divisi secondo fasce di interesse curati dai protagonisti del mondo dell’arte tra cui la stilista Simone Rocha, gli artisti Jane & Louise Wilson, la curatrice Eleanor Nairne, il direttore dell’ICA Bengi Ansal, l’attrice Naomie Harris, il vice sindaco per la cultura e l’industria creativa Justine Simons OBE e collaboratori degli artisti Robbie Williams e Ed Godrich.

In questo edizione inoltre l’artista Mandy El-Sayegh si esibisce in tutte e tre le date in una performance creata con la coreografa Alethia Antonia e la compositrice Lily Oakes. The Minimum è il nome della performance che attinge dalle pratiche di movimento freestyle e hiphop per indagare il corpo in uno spazio regolamentato e delineato.

L’edizione 2022 del London Gallery Weekend vede anche il lancio di una nuova partnership con Art Fund che rafforza le relazioni tra le gallerie londinesi e le istituzioni regionali del Regno Unito, attraverso la fornitura di un fondo annuale per sostenere le spese di viaggio e alloggio per un massimo di 20 curatori regionali da tutto il Regno Unito per visitare il London Gallery Weekend. Il fondo aiuta a facilitare le visite dei rappresentanti di quelle istituzioni che altrimenti non sarebbero in grado di finanziare il viaggio e a sviluppare connessioni nuove ed esistenti attraverso la più ampia comunità artistica del Regno Unito.

Caroline walker: Lisa. Stephen Friedman Gallery

Inoltre, Art Fund e London Gallery Weekend quest’anno istituiscono un focus group, composto da rappresentanti di istituzioni dal tutto il Regno Unito, per comprendere meglio le prospettive e gli obiettivi collettivi dei musei regionali e per informare le partnership a lungo termine e i modelli di sostegno reciproco tra museo e galleria commerciale. I membri del focus group cambieranno a ogni futura edizione del London Gallery Weekend, per consentire una continua diversificazione e lo spostamento di intuizioni ed esperienze.