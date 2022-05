Madonna e Beeple insieme, l’esordio della pop star nel mondo degli NFT

Dopo una carriera incredibilmente ricca e da sempre devota alla sperimentazione in qualsiasi campo, arriva oggi il debutto di Madonna nel mondo dell’arte digitale in compagnia di uno dei pesi massimi della materia, Beeple, reduce dalle straordinatie vendite all’asta delle sue opere virtuali realizzati con la tecnologia NFT. ritrovatosi sulla cresta dell’onda del sistema dell’arte vedendo acquistata durante una gare di Christie’s una delle sue opere per 69 milioni, Beeple si prepara a un’altra operazione da record grazie alla collaborazione con l’indiscussa icona del genere pop.

«Quando Mike ed io abbiamo deciso di collaborare a questo progetto un anno fa, ero entusiasta di avere l’opportunità di condividere la mia visione del mondo come madre e artista con il punto di vista unico di Mike» – Dichiara madonna. «Volevo indagare il concetto di creazione, non solo il modo in cui un bambino viene al mondo attraverso la vagina di una donna, ma anche il modo in cui un artista dà vita alla creatività. Non voglio essere provocatoria solo per il gusto della provocazione. Queste opere rappresentano la speranza. Rappresentano la tecnologia».

L'opera in questione, dal titolo Mother of Creation, sta già facendo parlare di se per lo spirito provocatorio con cui è stata realizzata, questo però non rappresenta appieno lo spirito del progetto

La serie di tre video che compongono il gruppo viene concepita da Beeple attraverso la scannerizzazione 3D del corpo della popstar. Nei tre prodotti multimediali essere umano e natura si mescolano ragionando sul senso della maternità e dando vita a un nuovo ibrido che supera la dimensione contemporanea con cui concepiamo l’individuo. Una mistura surreale e inquietante che però vive per una buona causa. I tre video infatti, da mercoledì 11 maggio 2022, vanno all’asta e l’intera somma dei proventi è già destinata a progetti umanitari, la Voices of Children Foundation, che si occupa delle persone colpite dalla guerra in Ucraina; la City of Joy Foundation, che aiuta i sopravvissuti alla violenza nella Repubblica Democratica del Congo; e la Black Mama’s Bail Out, che aiuta a raccogliere la cauzione per far uscire dal carcere le madri di colore arrestate.