Forma, un nuovo misterioso spazio espositivo nel cuore di Parigi

Aprono le porte di FORMA, un nuovo spazio dedicato all’arte nel cuore di Parigi.

Un luogo misterioso, che attira l’attenzione dei numerosi passanti di rue Turenne. Una porta color rosa confetto, che rivoluziona l’entrata haussmanniana dell’edificio, introduce in un luogo denso di grandi capolavori, che trovano in questo, inaspettatamente luminoso, seminterrato lo spazio per respirare.



FORMA è un nuovo format espositivo, non è né una galleria, né un museo, ma un luogo in cui le opere d’arte possano essere le protagoniste, libere dalle regole non scritte del circuito dell’arte contemporanea. Uno spazio, nel cuore dei Marais, di più di trecento metri quadrati, in cui si alternano le opere e il vuoto: l’idea è quella di far respirare i capolavori esposti, di qualunque genere essi siano. Tutto è da scoprire, vivendo in presenza questo luogo. Dal criptico sito internet e dal curato profilo Instagram, le uniche informazioni che si possono avere sono relative all’indirizzo e alla mostra in corso.

Al termine dell’esposizione inaugurale dal titolo Bonheur de vivre, costruita sulla ricerca operata dal fondatore Aurélien Jacquin, di capolavori dimenticati nei magazzini di grandi musei o in piccole gallerie, siamo in attesa dell’inizio della prossima, in partenza prossimamente.

LVMH prenderà in prestito le mura di questo luogo per esporre il lavoro di Eva Nielsen, artista franco-danese, la quale, mescolando serigrafia, pitture ad olio e ad acrilico, crea tele grafiche con un forte sapore architettonico. A seguire, FORMA presenterà una nuova esposizione dal titolo locus amoenus, un cui verranno esposte tele di Marcella Barcelò, capaci di creare una potente atmosfera tra meraviglia e angoscia.



Da questi esordi, capiamo che in questo luogo d’arte sono destinate ad alternarsi mostre con un’impronta più classica ed esposizioni più innovative, rivolte a valorizzare le peculiarità dello spazio espositivo. Arte godibile in un luogo misterioso ed accattivante, che attrae ed incuriosisce gli appassionati.

Info: https://www.forma.paris