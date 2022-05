Fondata nel 2007, la Fondazione Carla fendi porta avanti da anni la sua attività di valorizzazione del mondo dell’arte, della moda e della cultura nelle sue piùvariegate sfaccettature. Oggi la guida della Fondazione è nelle mani di Maria Teresa Venturini Fendi, che dal 2018 porta avanti una ricerca che poggia sull’ibridazione tra arte, scienza e tecnologia.

Anche nel 2022 infatti, propio sulla scia dei risultati ottenuti operando in questa direzione, la fondazione Carla Fendi si presenta come main partner del Festival dei 2 mondi fondato a Spoleto nel 1958 dal compositore Gian Carlo Menotti. Il festival, a misura d’uomo, come agli stessi organizzatori piace descriverlo, si svolge infatti nel centro storico della cittadina umbra apre le porte al pubblico per la sua sessantacinquesima edizione, la cui direzione artistica è affidata a Monique Veaute.

FRAMMENTO FATICA N.26

Per l’occasione, sulla facciata del Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi viene presentato l’ingrandimento di FRAMMENTO FATICA N.26 dell’artista Daniele Puppi. Un lavoro fotografico tridimensionale realizzato in quattro esemplari nel 2004 per la Lisson Gallery di Londra e ora conservato in Collezioni Private. Oltre all’installazione di Puppi viene presentata nell’ex Battistero della Manna D’oro, REALITY?, installazione site specific in realtà aumentata di Gabriele Gianni: un’esperienza visiva e sonora che vuol far vacillare la percezione della realtà oggettiva in un luogo un tempo sacro, attraverso un misticismo “aumentato” dalla tecnologia.

Daniele Puppi

Nella giornata conclusiva del Festival sarà conferito a una eminente personalità della cultura scientifica il pre mio Carla Fendi STEM (science, technology, engineering, mathematics). La cerimonia avrà luogo sul palcoscenico del Concerto finale alla presenza del Maestro Antonio Pappano, del sindaco Andrea Sisti Presidente della Fondazione Festival e della direttrice artistica Monique Veaute.