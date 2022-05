Non c’è due senza tre e anche in questo 2022 i borghi d’Italia, veri gioielli. Del nostro patrimonio culturale, faranno ancora da sfondo a Una Boccata d’Arte, l’iniziativa promossa da Fondazione Elpis e Galleria Continua, con la partecipazione di Threes Productions, con l’obiettivo di valorizzare i territori meno noti al grande pubblico e stimolare un flusso turistico interessato ad approfondire o scoprire contestualmente anche i nuovi linguaggi visivi della contemporaneità.

Il primo weekend che segue il solstizio d’estate è in programma il lancio del programma che vede protagonisti dell’iniziativa 20 artisti contemporanei chiamati a insediarsi nelle comunità che abitano i borghi e sviluppare sul posto un progetto da poter mostrare ai visitatori durante l’intero periodo caldo dell’anno. Si parte quindi sabato 25 e domenica 26 giugno 2022, per poi proseguire fino al fino al 18 settembre.

Un’esperienza autentica quella che Una boccata d’arte vuole fornire al suo pubblico: il borgo diventa perfetta cornice per afferrare, nell’intimità, i messaggi velati o dirompenti che gli artisti scelgono di veicolare con i loro interventi. Il borgo diventa mediatore tra tradizione e contemporaneità: scrigni della conoscenza e della vita di un tempo, questi singolari luoghi sembrano riuscire a scavalcare le soglie del tempo, lasciando gli avventori liberi di viaggiare in mondi magici, lontani dalla frenetica routine del quotidiano.

Tra gli artisti partecipanti a Una boccata d’arte quest’anno c’è Lucia Cantò, vincitrice del Talent Prize 2021 con la sua intima opera Atti certi per corpi fragili. In questa nuova edizione dell’iniziativa però ci saranno anche novità impreviste: sarà Infatti presente, come annunciato dagli organizzatori, che interverrà nel progetto anche un ventunesimo artista che avrà il ruolo di definire un progetto speciale che faccia da trait d’union tra tutte le installazioni concepite nella Penisola quest’anno.

Gli artisti e i villaggi

– Antonio Della Guardia nel borgo di Morgex (AO) – Valle d’Aosta

– Natália Trejbalová nel borgo di Neive (CN) – Piemonte

– Alice Ronchi nel borgo di Montemarcello, frazione di Ameglia (SP) – Liguria

– Alina Kleytman nel borgo di Cigognola (PV) – Lombardia

– Giulia Mangoni nel borgo di San Lorenzo Dorsino (TN) – Trentino-Alto Adige

– Lucia Cantò nel borgo di Malamocco, frazione di Venezia (VE) – Veneto

– Riccardo Benassi nel borgo di Pesariis, frazione di Prato Carnico (UD) – Friuli-Venezia Giulia

– Diana Policarpo nella frazione di Montegridolfo (RN) – Emilia-Romagna

– Serhiy Horobets nel borgo di Sorano (GR) – Toscana

– Luis López-Chávez nel borgo di Panicale (PG) – Umbria

– Eva Marisaldi nel borgo di San Costanzo (PU) – Marche

– Dessislava Madanska nel borgo di Fumone (FR) – Lazio

– Victor Fotso Nyie nel borgo di Rocca San Giovanni (CH) – Abruzzo

– Tommaso Spazzini Villa nel borgo di Castropignano (CB) – Molise

– Fabrizio Bellomo nel borgo di Albori, una frazione di Vietri sul Mare (SA) – Campania

– Simone Bacco nel borgo di Spinazzola (BT) – Puglia

– Hanne Lippard nel borgo di Grottole (MT) – Basilicata

– Anna Zvyagintseva nel borgo di San Donato di Ninea (CS) – Calabria

– Isaac Chong Wai nel borgo di Castiglione di Sicilia (CT) – Sicilia

– Ludovica Carbotta nel borgo di Aggius (SS) – Sardegna

Info: