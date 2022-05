In quanto polo dell’arte internazionale, New York è la cornice ideale per ospitare la storica fiera TEFAF al di fuori di Maastricht. L’ottava edizione di TEFAF al Park Avenue Armory apre infatti le porte ai visitatori dal 6 al 10 maggio 2022. Si tratta di una location di prim’ordine a Manhattan e uno scenario in cui i principali mercanti d’arte del mondo mettono in mostra il loro lavoro.



Dopo due anni di interruzioni dovute alla pandemia e dopo due anni di fiere virtuali, TEFAF si arricchisce quindi di una doppia piattaforma. La novità di quest’anno è che la fiera di New York non si svilupperà soltanto tra i suoi stand ma includerà dal 5 maggio anche un’edizione concomitante di TEFAF Online con una selezione dei capolavori in mostra all’Armory, insieme a programmi, storie e altri contenuti della comunità TEFAF.

Sarà comunque la prima fiera TEFAF in persona dal 2020 nei Paesi Bassi, l’ultima a New York ha avuto luogo nell’autunno del 2019. Quando la fiera di New York è stata istituita nel 2016, c’erano sia edizioni primaverili che autunnali, ma da allora sono state combinate. «Abbiamo avuto così tanti rinvii – ha affermato Hidde van Seggelen, presidente della fiera e mercante d’arte contemporanea con sede ad Amburgo, in Germania – siamo molto entusiasti di poterlo fare».

Tra le partecipazioni italiane è prevista quella della Galleria Mazzoleni che sarà presente con un progetto che offrirà un’esclusiva selezione di opere in bianco e nero di alcuni dei principali artisti del dopoguerra con un focus particolare sull’eccezionale lavoro di uno dei padri fondatori dell’Op Art, Victor Vasarely, e una sezione dedicata all’Arte Informale e allo Spazialismo con opere di Lucio Fontana, Alberto Burri e Jannis Kounellis che andranno ad esplorare concetti relativi a spazio, materiali e linguaggio.

Info: www.tefaf.com/fairs/tefaf-new-york-spring