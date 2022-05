Nella prestigiosa cornice di Palazzo Brancaccio continua la rassegna espositiva dedicata al mondo delle arti visive contemporanee. Nel cuore del quartiere Esquilino, si insedia infatti Spazio Field, location con l’obiettivo di rivalorizzare uno dei più prestigiosi palazzi dell’alta borghesia della Capitale.

Trovando il suo punto di forza nell’interdisciplinarietà tra le varie forme di sperimentazione creativa dell’essere umano – arte, architettura, fotografia, design, visual e sound – Spazio Field presenta all’interno dei suoi storici corridoi e le sue due sale espositive una nuova linea di dialogo con il panorama delle arti visive contemporanee. In programma per il 5 maggio 2022 una nuova esposizione collettiva con opere in conversazione con i sui singolari spazi concepiti nel 1879 dall’architetto Gaetano Koch.

Per questa iniziativa sono stati selezionati Sonia Andresano, Verdiana Bove, Iginio De Luca, Ilaria De Sanctis, Myriam Laplante, Felice Levini, H.H. Lim, Riccardo Monachesi, Elena Nonnis, Matteo Patrevita, Alessandro Sarra, Gabriele Siniscalco, Donatella Spaziani e Gloria Zeppilli. Il criterio seguito dalla curatela, affidata a Dispositivi Comunicanti, per la scelta degli artisti che prendono parte alla nuova mostra di Spazio Field è quello della congruenza stilistica con l’estetica di Palazzo Brancaccio, suggestivo gioiello dal fascino antico.

Per l’occasione Iginio De Luca presenta un’istallazione fotografica inedita, Solarium, che gioca sui contrasti tra artificio e natura, visibile invisibile, vita e morte. Durante la visita a Spazio Field sarà inoltre possibile visitare l’esposizione di Gioacchino Pontrelli, Fiume Affatato, in cui l’artista, attraverso una personale chiave estetica, rielabora la storia della città di Roma con lo sguardo del suo più antico osservatore, il fiume Tevere, culla della civiltà antica e arteria pulsante della capitale contemporanea.

Info: https://www.spaziofield.com/