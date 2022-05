A Fondamenta Gallery va in mostra la Blister Art di Alessandro Sansoni

Blister Mitra, 2021

Dal 4 all’8 maggio, Fondamenta Gallery a Roma ospita la mostra Blister Art di Alessandro Sansoni. La rassegna raccoglie venti opere realizzate dall’artista negli ultimi due anni di lavoro usando, come annunciato nel titolo, dei blister, ovvero i contenitori in plastica di pasticche e pillole. Si tratta di un progetto su cui Sansoni riflette a partire da un evento personale che ha indirizzato in questo senso la sua ricerca: «Tutto inizia – aveva già raccontato in un suo intervento su Inside Art – quattro o forse più anni fa quando vengo catapultato in ospedale. Il motivo è semplice, sto avendo un infarto. Dopo aver superato perlomeno fisicamente questa esperienza, abbastanza forte, rientro nella vita normale di tutti giorni. Ma qualcosa è cambiato nei ritmi della mia vita quotidiana: devo ogni giorno prendere diverse medicine… Quindi – spiega Sansoni – incomincio a accumulare diversi blister, i contenitori in plastica di pillole, il che mi fa pensare a come poter volgere e trasformare in qualcosa di creativo questa brutta esperienza».



Esorcizzare la malattia, un metodo che consente di incanalare ogni esperienza negativa in un processo di creatività che venga messo alla portata di tutti. Un approccio comune, che ricorda l’ironia di Damien Hirst nel mettere in bella mostra centinaia di pillole, andando a ricreare una sorta di farmacia variopinta. E un tema che, specie dopo la pandemia, ci tocca tutti da vicino, andando a premere sulle corde non solo visive ma anche mentali delle nostre esperienze personali. «Tutti ci scopriamo più fragili – aggiunge Sansoni – più deboli, molte persone perdono la propria vita. E la stessa vita di tutti giorni è trasformata, sconvolta».

Redblister, 2021

Ma è un argomento che, con un linguaggio accessibile, porta a galla anche questioni di attualità quali la sostenibilità economica e ambientale dei farmaci, il diritto alla salute e il potere dell’industria farmaceutica. «Ci sono artisti – ha affermato a questo proposito Guido Talarico, direttore ed editore di Inside Art – che leggono i tempi in cui vivono, altri invece che li anticipano. Alessandro Sansoni appartiene alla seconda categoria, quella degli anticipatori. La blister art, movimento da lui fondato, era partita con la profetica opera Virus, un lavoro nato ben prima che la pandemia da Covid 19 stravolgesse il destino del mondo. In Virus per la prima volta Sansoni trasforma i classici contenitori di medicinali in “medium” utilizzandoli come simbolo del passaggio dal dolore al sollievo, dalla malattia alla guarigione. Un mezzo carico di significati perché racchiude in se questi concetti ma anche molti altri. Ad esempio il valore della medicina e l’accesso alle cure, oppure la sostenibilità economica e ambientale dei farmaci, il diritto alla salute e il potere dell’industria farmaceutica».

Accumulare i blister e utilizzarli come veri e propri supporti materici è un’idea di recupero che si inserisce in un flusso storico-artistico che con sensibilità va a toccare un problema costantemente attuale e mai passato. Una pratica che era cara al nouveau réalisme e a tutti quegli artisti che, grazie ad un continuo trasformarsi delle cose, e al loro eterno riciclo, portano quelle stesse cose a non morire mai in un’economia degli oggetti che cela una simbologia poetica, forse nascosta tra le trame di una tela, forse da ricercare sul retro di un blister destinato ad essere gettato in un cestino.

Superblister, 2021

Nato a Roma, Sansoni, dopo gli studi lavora in ambiti di pubblicità e comunicazione, continua a studiare Psicologia e Bioenergetica, ponendo le basi per il suo futuro percorso artistico. Affronta infatti temi come le profondità dell’inconscio, il sogno ed il suo ricordo mentale, che saranno al centro della sua ricerca artistica. Lavora a quella che chiama la multi-realtà utilizzando tecniche eterogenee: fotografia, computer grafica, acrilici, smalti e altro. Espone in Italia e all’estero e, uno degli ultimi lavori lo vede collaborare per la Charity del Robert F. Kennedy center for Human Rights con la donazione dell’opera Madiba.

Blister Art

Alessandro Sansoni

Dal 4 all’8 maggio 2022 (opening 4 maggio dalle 18.30)

Fondamenta Gallery

Via Arnaldo Fraccaroli, 9, 00157 Roma

Info: 06 808 0099