VOICES OF LIVES, progetto di Piero Mottola, a cura di RIF – Museo delle periferie, viene presentato il 1 maggio alle 12.00 alla cavea dell’Auditorium Parco della Musica con ingresso gratuito.

Voices of Lives (2022) è una delle evoluzioni musicali del più ampio progetto Voices, concepito dal compositore Piero Mottola per misurare le potenzialità evocative delle voci di differenti culture del nostro pianeta. Dalla Cina al Sud e Centro America passando per l’Europa, il progetto è pensato come un esperimento in progress che si propone di misurare le reazioni sonore prodotte dalla voce secondo dieci parametri emozionali: paura, angoscia, agitazione, collera, tristezza, stupore, eccitazione, piacere, gioia, calma, e altri cinque di diversa natura, ossia bellezza, bruttezza, condivisione, dispersione e profondità emozionale.

La fase sperimentale di Voices of Lives è stata realizzata al MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz_città meticcia a Roma, con i suoi abitanti provenienti da Perù, Romania, Ucraina, Repubblica Dominicana, Etiopia, Sudan, Italia.

Il Museo dell’Altro e dell’Altrove festeggia i suoi dieci anni di vita attraverso la musica (come ha fatto il 23 aprile con una maratona no-stop di 14 ore). L’azione performativa degli abitanti del museo sito in via Prenestina 913, accolta da Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica, sotto l’egida del Museo delle periferie, è un modo per far sentire la voce di chi vive ai margini, privato dei più elementari diritti di cittadinanza.

Guidati da Piero Mottola, i “metropoliziani” hanno lavorato relazionandosi ai quindici parametri e le loro differenti sonorità vocali, contraddistinte dalla componente decisamente multietnica, sono state registrate e poi utilizzate, insieme ad altre voci di differenti culture, per dar vita a una inedita composizione pensata come un grande impulso acustico corale.

Il risultato finale, organizzato in ventiquattro percorsi emozionali, si evolve a partire da suoni e rumori vocali della calma e della bellezza, per poi procedere verso le massime opposizioni emozionali e timbriche con un andamento ciclico e cadenzato. Una complessa struttura elettronica relazionale sarà di supporto al coro multietnico, mentre la ventiquattresima parte della passeggiata sonora sarà eseguita dalla soprano giapponese Keiko Morikawa, che si relazionerà con il coro sublimandone alcune voci, e facendole rivivere in una dimensione musicale astratta. La stessa soprano eseguirà, in conclusione, Sequenza relazionale A – Passeggiata emozionale per voce sola, composizione di Piero Mottola del 2012.

La composizione Voices of Lives è stata pensata come un viaggio emotivo imprevedibile e vuole raccontare la complessità e la profondità delle voci di persone comuni, che interagiscono oltre le differenze culturali, nonché unire le loro diverse sonorità internazionali per la costruzione di un grande “stimolo acustico umano” e per una immersione psicofisica nell’immaginario collettivo, favorendo una esperienza profonda e originale dei fruitori.

Una “nuvola sonora”, un frammento della nostra vita, che per un momento vive nella sua dimensione idealizzata; una intensa unione di voci e di emozioni, che va al di là delle differenze geografiche e culturali. Una partitura generata dall’uomo, dall’uomo eseguita e dall’uomo fruita, pensata per agire sulla profondità interpretativa di ognuno di noi.