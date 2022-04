Da secoli via Margutta è riconosciuta come una delle strade più affascinanti della Capitale: l’atmosfera d’altri tempi, le botteghe artigiane e le gallerie d’arte contribuiscono ancora oggi a far respirare in questa piccola via alle pendici del Monte Pincio le stesse atmosfere di molti anni fa, sopravvissute al tempo che scorre.

Via Margutta diventa iconica negli anni ’50 del secolo scorso, soprattutto grazie alle immagini regalate dal film Vacanze Romane. In poco tempo la zona si trasforma in un luogo esclusivo, frequentato da stelle del cinema come Anna Magnani e Giulietta Masina, artisti come Giorgio de Chirico, lo scultore Nicola Rubino e la pittrice Novella Parigini, registi come Federico Fellini e insieme a loro tanti altri che hanno saputo rendere la Roma del dopoguerra quella luminosa stella che ancora brilla nel cuore dei nostalgici amanti degli splendori della Capitale di una volta.

Ed è proprio a Via Margutta che dopo più di vent’anni dall’apertura delle loro prime vetrine, i membri della famiglia Bosi decidono di aprire una nuova sede della loro galleria d’arte, sita in via Como 2 e da sempre attenta nel proporre al proprio pubblico i migliori capolavori d’arte moderna e contemporanea, insieme ai più curiosi e preziosi manufatti d’antiquariato. Fabrizio Bosi, erede di tre generazioni di galleristi, concepisce Maison Bosi, questo il nome del nuovo spazio, un luogo dove l’arte diventa protagonista in tutte le sue forme, un salotto sofisticato dove rappresentare la parte elegante dell’Arte moderna e contemporanea, italiana e internazionale, vista anche come forma di investimento.

All’origine del nome “Maison”, il connubio tra tradizione antica e contemporanea. Partendo dal logo, i due archi che si incrociano rimandano all’immagine visiva delle due vetrine dello spazio espositivo, alla forma degli archi degli acquedotti romani, e alla stessa immagine della lettera “M”, iniziale di Maison e Margutta.

La sede storica Galleria Bosi, inaugurata nel 2001, continuerà la propria attività con l’obiettivo di fondere lo splendore dell’arte antica, affondando le radici nella tradizione antiquaria con l’espressività e la capacita di racconto dell’arte contemporanea, in un intrigante dialogo di estetica e interiorità.

Info: https://www.galleriabosi.com