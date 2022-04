Dopo l’annuncio della nuova direzione di Aliza Wong, l’American Academy in Rome (AAR) proclama i vincitori del Premio Roma 2022-23 e le borse di studio italiane. I premi sono stati assegnati a trentotto artisti e studiosi americani e quattro italiani. Ognuno di loro riceverà uno stipendio, uno spazio di lavoro e vitto e alloggio presso il campus di undici acri dell’Accademia sul Gianicolo a Roma, a partire da settembre 2022.

I vincitori del Rome Prize e dell’Italian Fellowship sono stati presentati di persona durante la cerimonia annuale del Rome Prize di Arthur e Janet C. Ross, che ha avuto luogo il 25 aprile alla Cooper Union di New York. Ogni anno la giuria si avvale di artisti e studiosi illustri, scelti attraverso un concorso nazionale. Le undici discipline sostenute dall’Accademia sono: studi antichi, architettura, design, conservazione e tutela del patrimonio storico, architettura del paesaggio, letteratura, studi medievali, studi italiani moderni, composizione musicale, studi rinascimentali e della prima modernità e arti visive.

Oltre ai vincitori del Premio Roma, l’Accademia ha annunciato i destinatari di quattro Italian Fellowships, attraverso le quali artisti e studiosi italiani vivono e lavorano nella comunità dell’Accademia, portando avanti i propri progetti in un ambiente collaborativo e interdisciplinare con le loro controparti americane. Anche le Italian Fellows sono selezionate attraverso un processo di giuria nazionale.

Per quanto riguarda le arti visive, ecco tutti gli artisti e gli studiosi selezionati:

VISUAL ARTS

Tony Cokes

Professor, Department of Modern Culture and

Media, Brown University

Todd Gray

Artist, Los Angeles and Akwidaa, Ghana

the hidden order of the whole

Ester Partegàs

Artist, New York

Elle Perez

Assistant Professor, Department of Art, Film, and

Visual Studies, Harvard University

Ioana M. Uricaru

Associate Professor, Department of Film and

Media Culture, Middlebury College

Bradford M. Young

Owner and Cinematographer, Bradford Young

Tutte le liste complete, al seguente link: www.aarome.org/it/attualita/articoli