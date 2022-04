128 anni di storia e l’American Academy in Rome esprime ancora una volta con chiarezza la sua capacità di dimostrarsi al passo con i tempi. Ultimate le operazioni di selezione, viene eletta la nuova direttrice dell’istituzione culturale con sede nella Capitale, Aliza Wong, docente Texas Tech University di Lubbock e accademica che ha dedicato anni allo studio dell’arte moderna Italiana.

Dal Colle del Gianicolo arriva la notizia che la nuova direttrice si insedierà solo nel mese di luglio 2021. La Wong è il 25esimo direttore dell’American Academy in Rome e per la prima volta nella storia tale carica viene ricoperta da una donna. Una svolta epocale per l’accademia che si trova proprio in questa fase a dovere fare i conti con ciò che dovrà essere il futuro dell’istituzione americana sul suolo romano in uno scenario post pandemico.

Aliza Wong

Commenta così la notizia la stessa Aliza Wong: «sono impaziente di imparare dallo staff e dalle persone che sono lì come possa servire al meglio l’Accademia Americana e come potrebbe essere l’Accademia Americana in un mondo post-pandemia. Abbiamo imparato in questi ultimi due anni che le arti e le discipline umanistiche sono un lavoro essenziale, non è secondario a ciò che è essenziale per vivere una vita piena e completa, quindi non vedo l’ora prendere parte a questa comunità»

L’accademia, un tesoro di tradizioni e memoria che porta avanti il proprio ruolo mediatore tra il mondo delle arti visive oltre oceanico e quello italiano, ogni anno seleziona artisti e studiosi statunitensi attivi in diverse discipline, tra cui arte visiva, design e architettura. l’accademia ha ospitato la maggior parte dei rinomati artisti statunitensi del momento, da Philip Guston e Frank Stella a Ana Mendieta e Kara Walker. Ogni anno assegna anche un numero minore di borse di studio ad artisti e studiosi italiani.

«Per ogni persona, Roma è diversa, ha un valore diverso e non vedo l’ora di condividere ciò che significa per me, imparare dagli altri ciò che significa per loro – Continua la neo-direttrice – Tutti noi, indipendentemente da quali siano le nostre professioni o i nostri talenti, ci impegniamo in ciò che facciamo e penso che questo sia ciò che l’Accademia Americana fa così bene, ci offre un’opportunità unica per esplorare le modalità in cui possiamo vedere e rielaborare il mondo».



American Academy In Rome

Via Angelo Masina, 5, Roma

Info: https://www.aarome.org/it