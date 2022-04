PHARMAKON: le giovani voci del mondo dell’arte insieme per il territorio

PHARMAKON è il progetto a cura dell’Associazione Gandhara, vincitore del bando “VitaminaG”, nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it, finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù.

Gandhara è un’associazione di promozione sociale fondata nel 2018 da Margherita Musi, Anna MAsala, Irene Romito, Giulia Angella, Giuia Loriga, Annaflavia Merluzzi e Rachele Santaniello, una vera e propria community di giovani curatrici appartenenti alla scena romana. Consiste in uno spazio di ricerca artistica all’avanguardia, con l’intento di ideare eventi interattivi dove tecniche espressive vengono a coesistere in una proposta curatoriale concettuale e visiva.

Gandhara ha come obiettivo la riconnessione delle giovani voci artistiche con il territorio e le istituzioni culturali e museali della capitale, oltre che dare la possibilità ai talenti emergenti di poter esprimere il loro sentire artistico in relazione alla società contemporanea. Un sentire generazionale, spesso malinconico, confuso, perso di vista nei meandri della coscienza singola o nella frenesia della società di massa.

Sono due le tappe espositive in cui si divide il progetto: la prima, Pharmakon. Episodio 1, si terrà presso la Galleria d’Arte Moderna di Roma, dal 29 aprile al 5 giugno; la seconda, invece, Pharmakon. Episodio 2, al Museo delle Mura, dal 22 settembre al 3 novembre.

La Galleria d’Arte Moderna ospiterà le opere di Evaluna Pieroni, Amanda Jiang Kohen,Lorenzo Silvestri eYis Kid. Questa esposizione è particolarmente focalizzata sul medium della video installazione, oltre alla serie fotografica di Yis Kid e all’installazione audio di Lorenzo SIlvestri.

In questo primo episodio si concentra quindi sul medium del video dell’installazione audio e della fotografia. Evaluna Pieroni autrice dei cortometraggi Consuelo e il gioco del bowling, si muove tra gioco e infanzia tra ricordi persi o delusi dal presente; Amanda Jiang Kohem, con il cortometraggio Prayer Paranoia si rende artista di un’opera dalle tinte crude e brutali attraverso cui esprimere la propria fascinazione per il concetto di Phamarkon nella sua valenza di simbolo di seduzione, ma anche di virtù;

Lorenzo Silvestri ha prodotto per il progetto un ‘audio-installazione intitolata Fantasmi e rumori presenti nella città, dedicato ad Anna Collina, un’opera immersa che attinge la sua caricaevocativa da frammenti di ricordi, conversazioni e pezzi di vita quotidiana dell’artista; e infine Yes Kid che espone sei fotografia tratte dalla serie Spiders and religious, un viaggio dentro la decontrazione iconografica della figura umana, traslata in una forma selvaggia, seguendo la scuola dell’informe surrealista.

La seconda mostra, che chiuderà il progetto Pharmakon prosegue gli stessi obbiettivi ma ospitando ora la visione di altri artisti: Sofia Bordin, Samuele Pepe, Julia Creuheras, Guia Bertorello e Jeronim Horvat.