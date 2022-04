Fino al 29 maggio 2022, Palazzo Merulana ospita Riscatti di Città – Transizioni urbane a Roma, mostra presentata da TWM Factory e H501 City Hub,in collaborazione con CoopCulture. Un’esposizione multidisciplinare, curata daNicola Brucoli, Carlo Settimio Battisti e Andrea Fulgenzi, in cui progetti, dati e opere d’arte si intrecciano, per ridonare luce ai luoghi romani dimenticati e a porre le basi per la città del domani.

Il lavoro, giunto alla seconda edizione, porta avanti la discussione e il confronto sulla rigenerazione urbana. Iniziato nel 2020, lo scoppio della pandemia ha bloccato il progetto e ha fatto emergere ulteriori criticità e problematiche. «Oggi vogliamo raccontare – affermano i curatori – quei processi che stanno portando Roma verso un nuovo modello di città: più sostenibile, più accessibile e dove le comunità dal basso (ri)attivano costantemente il tessuto urbano».

L’obiettivo della mostra è proporre delle alternative alle attuali situazioni di abbandono e necessità della città di Roma, presentando visioni, idee, progetti e iniziative che restituiscono valore al territorio. Per fare questo, sono state realizzate due mappature, nelle quali sono stati segnalati oltre 400 punti tra luoghi dismessi e rigenerati e circa 300 centri di nuova produzione culturale.

Durante la rassegna stampa è stata lanciata una piattaforma di crowd-mapping, co-creata con il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino – UniTo, che indica i luoghi ad oggi recuperati e potrà essere costantemente aggiornata con i nuovi contributi.

L’esposizione presenta 15 progetti di Architettura e Spazio Pubbliconature-based e 4 di mobilità, le fotografie di Luoghi Dismessi Project alias Maritza Bianchini, le immagini di Luca Bonaccorso, le installazioni video-art di Cromoformio e le illustrazioni di Stefano Canziani, che hanno l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico rispetto al tema delle grandi dismissioni e alle dinamiche di sviluppo urbano e racconto del territorio.

Un invito a compiere una riflessione sulla rigenerazione delle aree naturali presenti sul territorio è dato dall’installazione green site-specific, realizzata in collaborazione con OZ – Officine Zero grazie al supporto del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, che presenta la vegetazione che cresce nei luoghi dismessi di Roma. Riscatti di città si pone l’obiettivo di analizzare lo stato attuale dei sistemi urbani, sostenendo un approccio innovativo e alimentando il dibattito pubblico.

Riscatti di città. Transizioni urbane a Roma

Dal 15/04/2022 al 29/05/2022

Palazzo Merulana

Via Merulana, 121 Roma