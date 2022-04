Pasqua e Pasquetta non rappresentano solo un momento di celebrazione ma anche la possibilità per esplorare città, mostre e musei. Rispetto agli ultimi due anni dominati dalla pandemia, infatti la maggior parte dei musei nazionali e non su tutto il territorio italiano rimarranno eccezionalmente aperti.

Firenze

A Firenze, si riaccendono dopo 500 anni le luci sul Tempietto di Leon Battista Alberti, capolavoro dell’architettura rinascimentale custodito all’interno del Museo Marino Marini di Firenze. Per l’occasione il jazzista Gavino Murgia si esibisce in una “preghiera jazz”.

Sempre a Firenze, per le festività di Pasqua ci sarà La Cattedrale dell’Immagine di Firenze, nell’ex chiesa di Santo Stefano al Ponte, con la mostra immersiva Inside Dalì. Per un’esperienza multisensoriale al confine tra realtà e immaginazione.

Procida



Il weekend suggerisce altre iniziative a Procida che nell’anno corrente, da Capitale Italiana della Cultura 2022, torna a mostrare la spettacolare Processione dei Misteri, impreziosita dalla costruzione di manufatti artistici ispirati ad episodi del Vecchio e Nuovo Testamento e realizzati con vari materiali come cartapesta, legno e altri ,sempre di carattere povero, portando particolare attenzione al riuso.

Venerdì invece saranno trasportate 30 tavole, dal borgo di Terra Murata a Marina Grande, secondo il rito fortemente identitario, che coinvolge migliaia di isolani. Il programma culturale di Procida 2022 prevede inoltre, nei giorni delle celebrazioni, anche il via del laboratorio che darà vita a Ritual Project, un percorso sonoro di installazioni multimediali alla scoperta delle più antiche pratiche rituali dell’isola. Il progetto si prefissa di creare un archivio digitale sonoro sulle ritualità della Settimana Santa a Procida, grazie ad una squadra di tecnici che lavoreranno sull’isola.

Milano

Milano e i suoi musei ci permettono invece di girare per la città e concentrarsi su attività da fare soprattutto con i più piccoli. A Pasquetta il MUBA – Museo dei bambini propone il laboratorio Natura per i bambini dai 3 ai 7 anni, mentre Pirelli HangarBicocca organizza il Family Lab gratuito alle ore 16:00 Il nostro grande quadro polimaterico (dai 4 ai 7 anni), dedicato alle tele de I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer. Sempre ai bambini sono rivolte le attenzioni dalla Pinacoteca di Brera, domenica pomeriggio alle 17:30 Brera organizza: Brera e i suoi capolavori family edition, una visita guidata per tutta la famiglia dove anche i più piccoli saranno coinvolti nella scoperta dei capolavori della Pinacoteca.

Per chi preferisce una gita fuori porta il FAI – Fondo Ambiente Italiano ha creato un percorso tra i luoghi che custodisce intorno a Milano, per una giornata all’insegna della bellezza: da Villa Balbianello sul lago di Como a Villa Panza e la sua collezione di arte contemporanea a Varese, è possibile scoprire e visitare i siti protetti del territorio intorno a Milano.

Bologna

Bologna invece conosce una primavera musicale viva quanto fresca. A partire da La prima festa dell’amore di Cosmo, ciclo di show in programma all’Arena Parco Nord di Bologna e nella giornata di Pasquetta e comprende nomi del calibro di Hugo Sanchez & Forest, Cobra, Luwei e, tra gli altri, Steve Pepe). Imperdibili anche le mostre: Oliviero Toscani – 80 anni da situazionista a Palazzo Albergati e La quadreria del castello a Palazzo Fava, aperti entrambi durante i giorni festivi.

Roma

Anche il Sistema Musei di Roma Capitale è aperto al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta. Si svolge, infatti, l’iniziativa “Pasqua nei Musei”, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Per l’occasione si può partecipare alle attività didattiche, gratuite con il biglietto di ingresso al museo e con prenotazione obbligatoria, e assistere a concerti e spettacoli gratuiti, fino a esaurimento dei posti.

Alle ore 12.00 con Parole e musiche per la pace, al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, un percorso di poesie e canzoni, interpretato dal duo di attori/cantanti Simone Francia e Simone Tangolo, che inizia con i versi di La guerra che verrà di Bertolt Brecht, attraversa parole e note di Anedda, Collins, De André, De Gregori, Dylan, Lusini, Magrelli, Rodari, Sanguineti, Sting, e termina con Il soldato di Napoleone di Sergio Endrigo tratto da La meglio gioventù di Pier Paolo Pasolini. Sarà imperdibile, la possibilità di poter visitare la Centrale Montemartini, Colori dei romani: I mosaici dalle collezioni capitoline con l’aggiunta di altri sei splendidi mosaici all’ampia selezione di capolavori. In esposizione, inoltre, il mosaico della Real Casa, un mosaico pavimentale restaurato di epoca tardo imperiale.

Napoli

Tris di mostre per chi decide di trascorrere il weekend di Pasqua al Museo e Real Bosco di Capodimonte: Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli, Cecily Brown. The Triumph of Death e Andrea Bolognino. Cecità, accecamento e oltraggio. Visitabili anche le collezioni del Museo: la Farnese, la De Ciccio, le sale dell’Appartamento Reale in un recente riallestimento, la sezione dell’Armeria Reale e quella dell’arte contemporanea. Il 18 aprile torna sempre su Napoli l’eco-escursione di Pasquetta all’insegna della sostenibilità, della natura e del trekking su uno dei sentieri più belli e verdeggianti del parco nazionale del Vesuvio (in Riserva Forestale Tirone Alto-Vesuvio). Ad organizzarla, anche quest’anno, l’associazione di promozione sociale Vesuvio Natura da Esplorare e l’associazione culturale Econote. Oppure per i meno avventurosi Pasqua a Napoli tra Dalì ed Hitchcock. The Dalì Universe ha scelto infatti la città partenopea e l’avvio della stagione turistica per l’anteprima mondiale di Spellbound: Scenografia di un Sogno, la mostra a cura di Beniamino Levi dedicata a Salvador Dalì ed Alfred Hitchcock, in esposizione presso la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta.