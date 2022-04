Si conclude stasera 13 aprile alle 21.00 l’asta benefica Peace of Art, ambizioso progetto a cui hanno aderito donando le proprie opere all’asta, alcuni tra gli artisti internazionali del calibro di: Oliviero Toscani, Pavlo Makov (l’artista ucraino che rappresenterà il Padiglione nazionale alla Biennale di Venezia) con Sergey Zhadan, Giovanni Ozzola, Jean-Charles De Castelbajac, TvBoy, Goldschmied & Chiari, Dan Halter, Massimo Vitali, Orticanoodles, Giuseppe Veneziano. L’intero ricavato dell’asta andrà a Fondazione Cesvi, un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente che opera nel mondo per sostenere le popolazioni più vulnerabili nella promozione dei diritti umani e nella realizzazione delle loro ambizioni di sviluppo sostenibile. Attualmente Cesvi sta operando a Leopoli, nei Paesi limitrofi – Ungheria e Romania – e in Italia al fine di accogliere e aiutare concretamente i profughi ucraini. Tra i nuovi lotti messi all’asta ci sono alcuni artisti di spessore dell’arte contemporanea. Michelangelo Pistoletto che con il suo simbolo del Terzo Paradiso, riconfigurazione del segno matematico dell’infinito, ha immaginato una nuova umanità in bilico tra natura e artificio. Carlos Garaicoa. nativo de l’Avana, sviluppa invece un dialogo tra arte e spazio urbano per affrontare questioni di cultura e politica. Il suo soggetto principale è sempre la città dell’Avana. Studio Pratha che nel suo lavoro intreccia design e alta artigianalità, in una continua sperimentazione che si traduce in opere uniche ed esclusive. Infine Silvia Giambrone che attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi – performance, installazione, scultura, suono, video esplora le politiche e le pratiche del corpo con una particolare attenzione alle forme più sotterranee di assoggettamento.