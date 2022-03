Peace of Art, un’asta benefica per sostenere il popolo Ucraino

Dal 24 febbraio il mondo dell’arte e i suoi partecipanti cercano di trovare modalità e vie per non rimanere immobili di fronte alle conseguenze della guerra.

Un urlo contro l’invasione russa ci arriva da @putinpeace, i suoi tre fondatori,Fabrizio Spucches – Catania 1987, Andreana Ferri – Livorno 1992, Umberto Cofini – Padova 1993 e gli artisti che hanno deciso di aderire al loro progetto.

Dal 1 al 10 Aprile @putinpeace lancia infatti PEACE OF ART, un’asta benefica online in collaborazione con Catawiki, a favore di Fondazione Cesvi, organizzazione umanitaria impegnata nell’assistenza ai rifugiati nelle zone di confine, presente in Ungheria a Záhony e in Romania a Sighet che offre spazi sicuri in cui garantire protezione, servizi essenziali, assistenza legale, riposo e gioco, soprattutto per mamme, bambini, anziani e persone con disabilità.

Spucches,insieme agli altri membri fondatori, attua ad una retorica dell’uso dei social, azioni concrete. Il fondatore, classe ’87 ,infatti, allo scoppio della guerra si trasferisce per due settimane in Ucraina nelle zone di guerra, incontra persone, rifugiati, associazioni umanitarie, volontari, raccoglie testimonianze nei centri di accoglienza e sui mezzi in fuga, dà il benvenuto in UE e offre ogni aiuto e sostegno laddove possibile.

®andreana_ferri goldschmied & chiari

Con il materiale raccolto condivide tramite la pagina @putinpeace un racconto day by day permettendo ai cittadini ucraini di non sentirsi soli e, a chi lo segue, di partecipare al dramma che si sta consumando attraverso gli occhi delle molte persone ritratte.

Lo stesso per Umberto Cofini, che ha intrapreso il viaggio con Francesco Perruccio.

@putinpeace ha dichiarato che chiuderà solo al termine della guerra.

Tra gli autori che hanno aderito al progetto, e che doneranno le opere in asta ci sono nomi ben noti al panorama artistico, ma la lista è in continuo aggiornamento: Pavlo Makov (l’artista ucraino che rappresenterà il Padiglione nazionale alla Biennale di Venezia) con Sergiy Zhadan, Oliviero Toscani, Jean-Charles De Castelbajac, TvBoy, Goldschmied & Chiari, Giorgio Galimberti, Lady Tarin, Orticanoodles, Giuseppe Veneziano, Ludovica Bastianini, Merle Goll.