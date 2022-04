Forte del successo dell’edizione di settembre 2021 che ha inaugurato il Grand Palais Éphémère sul Champ-de-Mars con il record di 72.745 visitatori, Art Paris torna dal 7 al 10 aprile 2022 con una ricca selezione di 130 gallerie moderne e contemporanee da una ventina di paesi diversi.

Al tempo stesso regionale e cosmopolita, questa 24a edizione si caratterizza per il suo impegno a favore dell’ambiente con due temi, Storie naturali e Arte & Ambiente, combinati con un approccio innovativo e sostenibile nell’organizzazione di una fiera d’arte.

Nel 2022, la fiera si impegna a sviluppare un approccio ecologicamente responsabile nell’organizzazione di una fiera d’arte: Karbone Prod, fondata da Fanny Le Gros, unisce le forze con i consulenti ambientali Solinnen e Art of Change 21 per assistere Art Paris sulla valutazione del “ciclo di vita” del progetto, un presupposto inedito in una fiera d’arte. L’iniziativa pionieristica è supportata dall’agenzia ambientale francese ADEME con l’obiettivo di sviluppare uno strumento per la progettazione di fiere d’arte rispettose dell’ambiente.



La valutazione del ciclo di vita (LCA) tiene conto di una moltitudine di criteri per fornire una visione complessiva dell’impatto ambientale di un prodotto o processo, elencando e quantificando i materiali e l’energia utilizzati durante il suo periodo di utilizzo. Viene tenuto conto che ogni fase del suo ciclo di vita stabilisca un inventario degli input e degli output rilevanti: estrazione e lavorazione delle materie prime (comprese le fonti energetiche), produzione, distribuzione, utilizzo e smaltimento a fine vita, senza dimenticare le varie fasi del trasporto.

La curatrice, esperta ambientale e fondatrice di Art of Change 21, Alice Audouin, orchestra una selezione di diciassette artisti francesi e internazionali (selezionati tra le gallerie espositrici), il cui lavoro affronta questioni ambientali come il riscaldamento globale e la perdita di biodiversità.

Secondo Alice Audouin «Una nuova generazione di artisti nati nel periodo di crisi ecologica pone le questioni ambientali al centro della sua pratica. Per questi artisti l’ecologia non è solo un tema, ma piuttosto un’espressione del loro rapporto con il mondo. Stanno reinventando entrambi i modi di vivere insieme ei valori collettivi della società. Dall’ecofemminismo al post-antropocentrismo, stanno affermando il loro ruolo di avanguardia al massimo e dando inizio con ottimismo a un futuro in cui la cooperazione prevale sulla concorrenza».

Dal 2018, Art Paris sostiene inoltre la scena artistica contemporanea francese invitando i curatori a prestare uno sguardo soggettivo, storico e critico su una selezione di progetti specifici di artisti francesi presentati dalle gallerie partecipanti.

Con Natural Histories: A Focus on the French Scene, il curatore della mostra Alfred Pacquement condivide la sua prospettiva sulla scena francese con una selezione di 20 artisti di diverse generazioni, considerando il modo in cui questi artisti osservano il mondo naturale e come le piante e gli animali hanno ancora una volta trovato il loro posto nell’estetica contemporanea.

Secondo Alfred Pacquement, «Esplorare, osservare e fare il punto della natura, notare come viene trasformata o messa in pericolo e metterla in mostra, raccontarne ogni aspetto… oggi, l’interesse degli artisti per il regno vegetale e animale non smette mai di confermarne la vitalità.»

Art Paris incoraggia la presentazione di mostre monografiche sparse per tutta la fiera. Queste mostre personali consentono ai visitatori di scoprire o riscoprire in profondità il lavoro di artisti moderni, contemporanei o emergenti e si inseriscono nel settore Solo Show.

Promises è invece un settore incentrato sulle giovani gallerie nate meno di sei anni fa, offrendo un’analisi lungimirante dell’arte contemporanea all’avanguardia. Art Paris è dedicata a rendere l’arte contemporanea accessibile al pubblico più ampio, offrendo circa 80 visite guidate della fiera e una serie di strumenti specifici, in particolare il suo sito Web elaborato ma eminentemente pratico che presenta una visita virtuale della fiera e filtri che consentono visitatori alla ricerca di opere per artista, prezzo, provenienza geografica e tecnica…

Art Paris 2021 © Marc Domage Galleria Continua Art Paris 2021 © Marc Domage Templon Art Paris 2021 © Marc Domage galerie Maruani Mercier

www.artparis.com