Entra in vigore il nuovo decreto-legge che stabilisce la fine dello Stato di emergenza per il covid 19. Ma cosa cambia esattamente per l’accesso ai luoghi della cultura e dello spettacolo?

Dal 1 al 30 aprile 2022 con il venire meno delle limitazioni imposte per contenere la pandemia, non è più richiesto il green pass rafforzato né quello base per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche. A comunicarlo è lo stesso sito del MiC, facendo riferimento al decreto-legge 24 marzo 2022, n.24,



Rimane tuttavia l’obbligo di indossare la mascherina. Per quanto riguarda invece cinema, teatri e concerti al chiuso, è richiesto il green pass rafforzato e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per partecipare a spettacoli al chiuso mentre per eventi all’aperto è sufficiente il green pass base ma obbligatorio indossare le mascherine FFP2.

Info: cultura.gov.it/comunicato/22550