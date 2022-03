Budi Tek, imprenditore, filantropo e collezionista d’arte cinese-indonesiano, è conosciuto per la sua vasta collezione d’arte contemporanea cinese e per aver fondato lo Yuz Museum Shanghai, che sin dalla sua apertura nel 2014 ha esposto artisti internazionali tra cui KAWS, Alberto Giacometti e Andy Warhol, spingendo per una maggiore riconoscimento sia degli artisti contemporanei cinesi che dei nomi internazionali emergenti. Un mecenate a tutti gli effetti quindi, che ha contribuito a rendere Shangai un vero e proprio luogo e centro di arte contemporanea.

Purtroppo l’anno dopo l’apertura del suo museo, è arrivata la diagnosi di cancro, con il quale il collezionista ha combattuto per coraggiosamente per sei anni, fino al 18 marzo, quando all’età di 65 anni ci ha lasciati, circondato dalla famiglia a Hong Kong.

«Budi Tek è stata una grande ispirazione per me e LACMA, incoraggiandoci a collegare l’Est e l’Ovest, Los Angeles e Shanghai, con l’arte contemporanea», ha affermato il direttore del LACMA Michael Govan ad Artnet News. «Fondando una fondazione e il suo pionieristico Yuz Museum nel West Bund di Shanghai, Budi ha contribuito a dare energia alla crescita dei musei a Shanghai, che ora è davvero un centro internazionale per l’arte contemporanea. Personalmente, per me Budi è stato una grande fonte di ispirazione nel suo impegno per l’arte e per le sue numerose idee creative».

The interior of the Yuz Museum. Photo courtesy of the Yuz Museum

Sua figlia, Justine Alexandria, rimane però CEO del Museo Yuz e direttrice della Fondazione Yuz, fa sapere l’Art Newspaper.

Il collezionista è scomparso 12 giorni dopo la tanto attesa presentazione personale di Yoshitomo Nara, organizzata in collaborazione con i musei del Qatar e il Los Angeles County Museum of Art (Lacma), aperta allo Yuz Museum di Shanghai.

«I Musei del Qatar sono profondamente rattristati nell’apprendere della morte di Budi Tek, dopo la sua lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro”, afferma Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, amministratore delegato dei Musei del Qatar. Nel 2019 Qatar Museums ha aderito alla partnership strategica che Yuz e Lacma hanno stabilito nel 2018. “Un leggendario sostenitore dell’arte contemporanea, in particolare dalla Cina e dall’Asia orientale, ha dato un supporto inestimabile agli artisti di tutta quella regione e ha elevato il loro lavoro sulla scena internazionale attraverso il suo attività di formidabile collezionista, fondatore di musei e generoso collaboratore con istituzioni di tutto il mondo. Qatar Museums è orgoglioso di essere partner del suo Yuz Museum e spera di onorare la sua memoria portando avanti lo spirito che ha esemplificato”.