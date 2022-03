Lorenzo Finardi si aggiudica il primo premio nell’ambito della mostra The cigarette is over, la sua opera è stata riconosciuta come la più rappresentativa del concept: raccontare come sono cambiati i valori associati al fumo tradizionale nel corso degli ultimi anni. Il progetto, promosso da Inside Art e sponsorizzato da Anafe, ha avuto come protagonisti i giovani artisti della RUFA, Rome University of Fine Arts, a cui è stato affidato il racconto di questo cambiamento di “paesaggio percettivo” attorno alla sigaretta. L’opera di Finardi, Brucia come la carta, andrà adesso a prendere posto nella collezione di Anafe Confindustria.

Lorenzo Finardi e Uberto Roccati, Presidente di Anafe Confindustria ph. Ilaria Lagioia

L’installazione è stata valutata da una giuria composta da Fabrizio Pizzuto (curatore), Silvia Bigi (artista), Alessia Ferraro (direttrice della IkiGai gallery) e Umberto Roccati (Presidente di Anafe Confindustria).

L’esposizione, visitabile fino al 19 marzo 2022 a Fondamenta gallery, descrive il cambiamento della percezione del vizio del fumo nell’iconografia contemporanea. L’icona del fumatore e i riferimenti culturali a questo associati sono oggi in fase di declino e i giovani artisti presenti in mostra descrivono attraverso differenti linguaggi visivi, con coscienza e ironia, come lo la sigaretta sia un simbolo negativo e non più compatibile con le nuove generazioni.

The Cigarette is Over, visitabile dalle 10 alle 18 previo appuntamento tramite mail ([email protected])

Fondamenta Gallery

Via A. Fraccaroli, angolo via Guglielmo Stefani

dal 10 al 19 marzo 2022