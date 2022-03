Un dipinto raffigurante Lili Elbe, una delle prime donne transgender a subire un intervento chirurgico di riassegnazione di genere della pittrice e sua compagna danese Gerda Wegener, artista nota per i suoi ritratti erotici di scene di sesso lesbico, ha ottenuto il record d’asta in coincidenza con la Giornata internazionale della donna.

L’opera I sommervarmen (In the Heat of Summer 1924) è stata venduta ad un collezionista privato danese per € 135.000 da Bruun Rasmussen Auctioneers a Copenaghen. Il quadro mostra l’Elba nuda con occhi assonnati e fumosi e sdraiata su una sedia rococò, con in mano un ventaglio decorato.

L’opera è stata recentemente esposta in una mostra dedicata a Wegener all’Arken Museum of Modern Art di Copenaghen nel 2016.

Nel catalogo, il curatore Tobias Raun scrive che ritratti simili dell’Elba, la ritraggono con le spalle allo spettatore «Appaiono invitante ma è anche un deterrente per impedirci di accedere al suo corpo».

La relazione tra la Wegener ed Elbe è stata drammatizzata nel film vincitore dell’Oscar The Danish Girl nel 2015. Il regista britannico Tom Hooper ha basato il film su un romanzo del 2000 dello scrittore americano David Ebershoff, che si pensa abbia deformato parte della narrativa attorno alla loro storia d’amore.

Si diceva infatti che le donne avessero vissuto più come sorelle che come coniugi e si fossero trasferite a Parigi nel 1912 in modo che l’Elba potesse vivere liberamente come donna transgender e Wegener come lesbica.

«La Parigi degli anni ’20 ha ampliato lo spazio in cui si potevano sfidare le percezioni convenzionali di maschile e femminile, e questo era visibile nell’arte, nella letteratura e nella moda» afferma Peter Beck, specialista di arte moderna della casa d’aste. «Wegener sentiva che Elbe era una donna intrappolata nel corpo di un uomo e ha dato vita a Elbe, anche se è stato un sacrificio totale e la causa dell’eventuale rottura del loro matrimonio».

Elbe e Wegener si incontrarono mentre erano studenti dell’Accademia reale danese di belle arti e si sposarono nel 1904. L’Elba passò nel 1930, lo stesso anno in cui un tribunale danese annullò il loro matrimonio, e subì una serie di quattro interventi chirurgici, l’ultimo dei quali senza successo. L’Elba è stata una musa ispiratrice per tutta la vita della Wegener ed è anche raffigurata nella sua opera più famosa, Les femmes fatales (1933), venduta da Sotheby’s London per 90.000 euro nel 2019.

Il 26 marzo, Planting Fields, nello stato di New York, aprirà la mostra Fashioning Desire: the Art of Gerda Wegener (fino al 26 giugno). La mostra comprende 60 opere d’arte che fanno il loro debutto negli Stati Uniti, comprese le opere realizzate da Elbe prima di abbandonare la sua pratica artistica.