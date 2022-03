Alla presenza del Ministro della Cultura Dario Franceschini, del Direttore artistico della Fondazione Imago Mundi Enrico Bossan, di Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI e di Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte, il MAXXI apre le porte il 9 marzo della mostra UKRAINE: SHORT STORIES. Contemporary Artists from Ukraine. Si tratta di una rassegna che, oltre a far conoscere al pubblico la qualità della produzione contemporanea ucraina, sottolinea l’importanza di un gesto votato a promuovere il dialogo e la solidarietà in un momento politicamente complesso. L’esposizione, in collaborazione con la Fondazione Imago Mundi, si inserisce nella programmazione del MAXXI come un fuori quota, necessario per regalare alla città una testimonianza racconto che può aiutare a comprendere l’Ucraina di oggi e la sua complessità. “L’arte – scrive il MAXXI nel comunicato stampa che accompagna l’annuncio della mostra – è una lente per interpretare il mondo ma anche impegno e testimonianza”.

Curata da Solomia Savchuk, Head of Contemporary Art al Mystetskyi Arsenal di Kiev, la mostra è una ricognizione sulla scena artistica del Paese attraverso le opere realizzate appositamente per la Imago Mundi Collection da 140 artisti nel 2014, anno della rivoluzione ucraina culminata con la cacciata dell’allora presidente dell’Ucraina, Viktor Janukovyč. I lavori in mostra riflettono infatti i profondi cambiamenti di quel momento e, come tessere di un mosaico, compongono un grande racconto che può aiutare a comprendere l’Ucraina di oggi e la sua complessità.

Il 9 marzo, inoltre, in Videogallery sarà proiettata l’opera Dedicated to the youth of the world II, di Roman Khimei & Yarema Malashchuk, in collaborazione con In Between Art Film.

L’esposizione è aperta al pubblico dal 10 al 20 marzo (inaugurazione su inviti il 9 marzo alle 18.00) con un biglietto simbolico di 5 €. I proventi saranno interamente devoluti al fondo per l’emergenza umanitaria costituito da UNHCR, UNICEF e Croce Rossa.

info: www.maxxi.art/events/ukraine-short-stories