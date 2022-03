Un dipinto di Monet sconosciuto è stato ritrovato da una catena di vendita al dettaglio. Marks and Spencer, catena britannica ha già una lunga lista di fortune. Simon Marks figlio del fondatore della catena, Micheal Marks, ha ereditato enormi ricchezze dalle vendite del padre e ciò e gli ha permesso, insieme alla moglie Miriam, di mettere su una piccola collezione di opere d’arte. I due compagni nonostante non siano particolarmente conosciuti nel mondo dell’arte sono riusciti a raccogliere opere che comprendono, tra le tante, un dipinto e nove disegni di Renoir, Picasso e Degas.

La storia del Monet, tuttavia ha radici lontane: nel 1937 Simon Marks acquistò il dipinto di Monet Autumn at Jeufosse, probabilmente appartenente alla celebre galleria Durand-Ruel di Parigi. Il paesaggio risale al 1884, per coincidenza, l’anno in cui aprì il primo bazar di penny di suo padre. Quando Simon e poi Miriam morirono il Monet passò in eredità alla società M&S.

Autunno a Jeufosse non è tra le opere registrate nel catalogo ragionato di Wildenstein che comprende i lavori realizzati da Monet. Si tratta quindi, quasi certamente di una grande riscoperta, anche se fino a quando non sarà stata adeguatamente autenticata c’è ancora il rischio che possa trattarsi di una copia o di una riproduzione di un altro autore.

A gennaio, in seguito alle richieste di The Art Newspaper, M&S e la galleria di Leeds si sono rivolti al Wildenstein Plattner Institute di New York, che ha come ruolo proprio quello di verificare il lavoro di Monet, chiedendo all’istituto di fare le dovute verifiche sul dipinto Autumn at Jeufosse. Il verdetto dovrebbe essere emesso entro la fine dell’anno.

M&S non è disposta a rivelare la valutazione, ma un simile paesaggio fluviale di Jeufosse è stato venduto nel 2019 da Christie’s a New York per $ 3,5 milioni. In ogni caso il dipinto non è in vendita ed è appena stato dato in prestito ad una galleria dell’Università di Leeds.

Sebbene ci si sarebbe potuti aspettare che un’istituzione nazionale fosse interessata a prendere in prestito un paesaggio di Monet, il dipinto è invece stato prestato alla Stanley & Audrey Burton Gallery dell’Università di Leeds. L’archivio aziendale di M&S si trova nel campus dell’università, il che spiega la scelta della sede.

Un portavoce di M&S afferma che non ci sono piani per la vendita del Monet e che il prestito a lungo termine durerà fino al 2030.

