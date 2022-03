Portuense – una lingua d’asfalto che poco a poco, negli anni si è fatta quartiere, una zona grigia, incastonata tra Monteverde, il Trullo e via della Magliana. È quest’area quella selezionata da i nove giovani artisti che durante i mesi estivi del 2021 hanno iniziato il viaggio che li avrebbe fatti poi approdare alla loro destinazione finale, Porto Simpatica, in via dei Silvestrini 6.

Linguaggi diversi che si incontrano sotto lo stesso tetto. La scultura, la video art e forme diverse di pittura si mescolano e si indagano vicendevolmente nell’ex hangar, una volta appartenuto alla cartomante nota come Maga Simpatica.

La Capitale guadagna un nuovo artist-run space che arricchisce il buon numero di spazi condivisi da artisti che in questo momento stanno animando il clima creativo della Capitale. Porto Simpatica ospita adesso gli studi dei suoi membri fondatori: Federico Arani, Simone Bacco, Jerico Cabrera Carandang, Ginevra Collini, Giulia Crivellaro, Andrea Lo Giudice, Alessandro Matera, Stella Rochetich e Vito Gara.

«L’esigenza di creare un luogo di incontro e di scambio è nata in maniera naturale, oltre che colleghi artisti molti di noi hanno anche un rapporto di amicizia che li unisce. Porto Simaptica nasce oggi perché è il momento giusto. Vogliamo contaminarci a vicenda ma senza perdere la nostra individualità. Siamo insieme perché da soli non saremmo così forti» – spiega Ginevra Collini.

Sono tutti d’accordo i componenti del gruppo a non definirai come un collettivo. La loro collaborazione nasce per amore della sperimentazione e per far fronte comune alle quotidiane difficoltà della vita d’artista. «Collettivo è una parola importante. Noi non lo siamo- conferma Federico Arani, tornato in fretta da Londra, città dove oggi lavora, per prendere parte all’inaugurazione – Siamo tutti legati da qualcosa, molti di noi non condividono solo questo progetto ma anche altre attività non strettamente legate al proprio lavoro d’artista. Il nostro obiettivo è trovare la nostra identità singolarmente ma sempre contando sul sostegno degli altri.»

Attitudini diverse ma ben incanalate negli sforzi per raggiungere un obiettivo comune. Porto simpatica presenta anche un ampio ingresso dove i membri hanno già intenzione di organizzare esposizioni temporanee per rendere noto il loro lavoro. Non è però solo per i fondatori che si alzano le saracinesche di Porto Simpatica «A Roma c’è bisogno di fare rete – Continua Federico Arani – Porto Simpatica vogliamo che diventi un punto di incontro per ogni genere di interesse, dalla fisica all’antropologia, fino all’arte. Vogliamo che questo spazio si attivi grazie alla condivisione e allo scambio di interessi e conoscenze e che arrivi a essere un luogo dove poter crescere».

Info: https://www.instagram.com/portosimpatica/?utm_medium=copy_link

Porto Simpatica

Via dei Silvestrini, 6, Roma