Le pitture di Giusy Lauriola in mostra nella Galleria Umberto Mastroianni

Prendiamo il sentiero paludoso per arrivare alle nuvole, un titolo dal carattere narrativo quello scelto per la nuova esposizione dell’artista Giusy Lauriola che da mercoledì 2 marzo espone le sue nuove opere all’interno dei musei di San Salvatore in Lauro, nella Galleria Umberto Mastroianni, a Roma. L’esposizione viene organizzata da Il Cigno CG Edizioni, con il supporto dello studio legale Fantozzi e Associati.

Giusy Lauriola è nata a Roma, dove vive e lavora. La resina è una costante nella sua produzione: negli anni ha sviluppato una tecnica imperniata sul rapporto cromatico e strutturale tra la materia liquida, i pigmenti e la linea del segno. Quest’ultima s’incarna, a volte, in figure dalla linea liquida, volutamente lontane da un figurativo didascalico che arriva col tempo a perdere ogni tangenza con un realismo mimetico per raggiungere una pura astrazione. Così, i protagonisti delle sue opere sono il colore e la luce, simboli della dimensione intima e del segno che, quando presente, vive in una dimensione atemporale e metafisica in cui il ricordo diventa il sentimento principale.

«Nell’orizzonte creativo di Giusy Lauriola – scrive nel catalogo della mostra la storica dell’arte e giornalista Manuela De Leonardis – le nuvole indirizzano lo sguardo dell’osservatore verso ulteriori contaminazioni.Pittura e installazione, in Prendiamo il sentiero paludoso per arrivare alle nuvole, seguono un iter introspettivo che nasce dall’evocazione di un haiku. L’essenza stessa del lavoro di Lauriola è condensata in questa frase metaforica che allude alle difficoltà di un percorso non battuto, e alla meta finale rappresentata dal distacco. La pittura in sé, per l’artista, è sempre un momento meditativo che la pone al cospetto della parte più profonda dell’Io»

All’interno dell’esposizione è inserita anche una delle inedite tele dell’artista che in quest’occasione sceglie di raccontare il dolore del popolo ucraino attraverso le sue materiche cromie. Immersi in un rosso torpore nasce dall’esigenza di veicolare attraverso il gesto creativo il disarmante punto di vista dell’artista sulla guerra in corso e sull’inevitabile sofferenza che questa porta con sé.

Info: https://www.giusylauriola.com/

Giusy Lauriola, Prendiamo il sentiero paludoso per arrivare alle nuvole

02/03/2022 – 31/03/2022

Galleria Umberto Mastroianni – Musei di San Salvatore in Lauro

Piazza di San Salvatore in Lauro, 15