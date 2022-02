Azienda speciale Palaexpo presenta la programmazione di mostre, eventi e iniziative in cantiere per il 2022 a Palazzo delle Esposizioni, MACRO e Mattatoio. In calendario per il 24 febbraio alle 12.30 la conferenza stampa che vede come oggetto principale quello di raccontare al pubblico le principali tappe che seguiranno i tre musei gestiti dall’Azienda.

La conferenza stampa è aperta ai giornalisti e vedrà come protagonisti Cesare Pietroiusti, presidente Palaexpo, Clara Tosi Pamphili, Vice Presidente Palaexpo e Luca Lo Pinto, direttore artistico MACRO. Durante l’esposizione è prevista anche la presenza dell’Assessore alla cultura di Roma, Miguel Gotor; seguiranno gli interventi di Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente Capitolina ai beni culturali, Flaminia Gennari Sartori, Direttrice delle Gallerie Nazionali Berberini e Corsini, e Hou Hanru, Direttore artistico del MAXXI.

Le voci istituzionali del settore della cultura romano si riuniscono per presentare non solo la programmazione dei tre musei ma anche per illustrare le nuove linee curatoriali delle strutture espositive.

Sarà possibile seguire la conferenza di Palaexpo online tramite la piattaforma Zoom al seguente link: https://us06web.zoom.us/