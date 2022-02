Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

Carissime e carissimi,

il 2022 è un anno speciale, con un programma ricco di mostre e di eventi, guidati dalla nostra esperienza e dalla nostra inclinazione alla scoperta e alla sperimentazione. Sarà un anno in movimento, fra l’Italia, la Spagna e il mondo, durante il quale festeggeremo i 30 anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo. Saranno con noi moltissime artiste e moltissimi artisti, riuniti nelle collettive internazionali, o protagonisti dei progetti speciali e delle mostre personali che dedicheremo a Michael Armitage, Sayre Gomez, Daniela Ortiz, Jota Mombaça, Jonas Staal, Victor Man, Lawrence Abu Hamdan, Katja Novitskova, Diana Policarpo.

In aprile, approderemo a San Giacomo, una piccola isola della laguna di Venezia. Nel 1999,Le proprio a Venezia, in occasione della 48ª Biennale, avevamo raccolto nel libro Sogni/Dreams una collezione di sogni di artisti e altre personalità. Doug Aitken, Olafur Eliasson, Katharina Fritsch, Annette Messager, Charles Ray, Paola Pivi e tanti altre e altri. Rileggo, fra le ultime pagine, una citazione da L’eau et les rêves, L’acqua e i sogni del filosofo e poeta Gaston Bachelard: “Se lo sguardo accetta veramente la libertà del sogno, tutto fluisce in un’intuizione vivente”. Sotto il segno di questa bellissima frase, vorrei dedicare questo nostro anno ai sogni, all’acqua e alle intuizioni.

Un avamposto dei sogni. Isola di San Giacomo, Venezia

Dal prossimo aprile, in contemporanea all’opening della 59ª edizione dell’Esposizione Internazionale di Venezia, San Giacomo diventerà il nostro avamposto dei sogni: uno spazio per progetti artistici e installazioni site-specific, per il teatro, la musica, il cinema, l’architettura, la ricerca, lo studio e la performance. La prima sarà quella di Jota Mombaça (Natal, 1991), a cura di Hans Ulrich Obrist. L’isola, circondata dallo straordinario, delicato e prezioso ecosistema della laguna, sarà il terreno nel quale praticare e concretizzare un’idea di ambiente e di futuro orientata dai principi della sostenibilità, della circolarità delle risorse e della transizione energetica. Natura, arte contemporanea, storia. Amo pensare e ricordare che il primo insediamento nell’isola, risalente secondo le fonti più antiche alla metà del 1100, si chiamasse Hospitale Sancti Jacobi: un luogo destinato all’accoglienza di viandanti e pellegrini. Avamposto dei sogni e dell’ambiente, l’isola di San Giacomo, dopo essere stata casa di viaggiatori, poi monastero e infine presidio militare, tornerà a essere un luogo ospitale, aperto al pubblico e ai tragitti dell’arte e della cultura del presente.

Le mostre a Torino

Il tema dell’ecologia e dell’ambiente, che portiamo avanti dal 2008, è il filo rosso che, negli spazi della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino, collegherà nel 2022 le mostre, i laboratori, i talk e il vocabolario di VERSO, il programma ideato per e con i giovani e le giovani dai 15 ai 29 anni, realizzato con l’Assessorato alle Politiche giovanili della Regione Piemonte. Avviato nel giugno del 2021, VERSO concluderà nei prossimi mesi la sua seconda stagione con la mostra Safe House e il 17 marzo entrerà nel vivo del suo terzo capitolo con la mostra Qualcosa è nell’aria. Il 28 giugno, Jonas Staal, artista olandese impegnato contro quelli che definisce “crimini climatici intergenerazionali”, proporrà una grande installazione ecologica intitolata We Demand a Million Years. Popolata da piante e fossili di ammoniti, è concepita come l’arena per uno dei suoi Training for Future: un campus utopico di allenamento, durante il quale ragazze e ragazzi italiani ed europei, condivideranno idee e strumenti per reclamare i mezzi di produzione e di costruzione del futuro.

Il 7 aprile, insieme alle iniziative e alle mostre di VERSO, proporremo le personali dell’artista statunitense Sayre Gomez e dell’artista peruviana Daniela Ortiz. Il 4 novembre presenteremo le personali di Victor Man e di Lawrence Abu Hamdam (in collaborazione con il Philadelphia Museum).

Guarene

Il 14 maggio, la sede di Palazzo Re Rebaudengo ospiterà la mostra dello Young Curators Residency Programme Torino, giunto alla sua 16ª edizione. Le curatrici di quest’anno sono Sukanya Baskar (India), Shaelyn Hanes (Stati Uniti), Eunice Tsang (Hong Kong). In settembre, allestiremo parte della collezione, in una speciale conversazione con prestigiose raccolte di collezioniste donne.

Il Parco d’arte di San Licerio, con le sue sculture open air, si arricchirà delle installazioni di Stefano Boeri e di Stefano Arienti e in autunno presenteremo una nuova installazione site-specific dell’artista estone Katja Novitskova.

30 anni di Collezione

In primavera la Collezione compie 30 anni: ho iniziato a collezionare nel 1992, durante un viaggio nella Londra degli Young British Artists. Le opere che da allora ho scelto, seguendo e approfondendo le scene artistiche di tutto il mondo, formano una costellazione, una mappa multiforme e composita.

In questo anniversario importante, mi prefiggo di osservare la Collezione da più prospettive: innanzitutto dal presente e poi attraverso lo sguardo, le competenze e le sensibilità di altre istituzioni, di storici e storiche del contemporaneo, di giovani studiose e curatori. Fin dall’inizio ho dato alla Collezione un’impronta aperta, pubblica, decidendo di metterla in dialogo con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Lungo tutto il 2022, questa dimensione troverà spazio ed espressione nei formati della mostra, della scrittura, della ricerca, del confronto, al fine di ottenere una narrazione molteplice, capace di ripercorrere le geografie artistiche degli ultimi decenni dal punto di vista della mia biografia collezionistica.

Inizieremo in giugno dalla Spagna, con due grandi mostre al CAAC – Centro Andaluz de Arte Contemporaneo di Siviglia e al Museo Patio Herreriano de Arte Contemporaneo di Valladolid. In novembre, nella sede di Torino, insieme alle personali di Lawrence Abu Hamdan e di Victor Man, la mostra della Collezione farà da cornice alla presentazione di un volume con 400 delle sue opere.

Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid

Continuano le attività della Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid: fino al 1 marzo presentiamo la prima personale in Spagna di Michael Armitage alla Calcografía Nacional della Real Academia de Bellas Artes de San Fernando di Madrid. Curata da Hans Ulrich Obrist, la mostra presenta opere di Armitage che dialogano con i lavori di Francisco de Goya (1746 – 1828). A giugno si concluderà la terza edizione del Young Curators Residency Programme Madrid con una mostra di giovani artiste e artisti spagnoli.

PROGRAMMA 2022

Fino al 1 marzo

Micheal Armitage, a cura di Hans Ulrich Obrist

Calcografía Nacional – Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

Fino al 27 febbraio

Safe House, a cura di Irene Calderoni e Bernardo Follini

Stretching the Body

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

Fino al 30 marzo

Martine Syms. Neural Swamp, a cura di Irene Calderoni e Amanda Sroka

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

17 marzo – 12 giugno

Qualcosa è nell’aria, a cura di Irene Calderoni e Bernardo Follini

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

7 aprile – luglio

Sayre Gomez

Daniela Ortiz

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

aprile

Jota Mombaça, performance, a cura di Hans Ulrich Obrist

Isola di San Giacomo, Venezia

14 maggio – settembre

Mostra conclusiva di Young Curators Residency Programme Torino

Palazzo Re Rebaudengo, Guarene

14 maggio

Inaugurazione delle sculture di Stefano Arienti e Stefano Boeri

Parco d’arte Sandretto Re Rebaudengo, Collina di San Licerio, Guarene

giugno

Mostra conclusiva del Young Curators Residency Programme Madrid

Madrid

28 giugno – settembre

Jonas Staal. We Demand a Million Years

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

8 giugno – dicembre

Extraño. Colección Sandretto Re Rebaudengo, a cura di Juan Antonio Alvarez Reyes

CAAC – Centro Andaluz de Arte Contemporaneo, Siviglia

10 giugno – dicembre

Opere dalla Collezione Sandretto Re Rebaudengo, a cura di Javier Hontoria

Museo Patio Herreriano de Arte Contemporaneo, Valladolid

settembre

Inaugurazione della scultura site-specific di Katja Novitskova

Parco d’Arte Sandretto Re Rebaudengo, Collina di San Licerio, Guarene

4 novembre – marzo 2023

Lawrence Abu Hamdan, a cura di Irene Calderoni e Amanda Sroka

Victor Man, a cura di Eugenio Re Rebaudengo

Diana Policarpo, Illy Present Future Prize

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

