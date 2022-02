L’Accademia di Francia a Roma di Villa Medici si prepara per inaugurare una mostra evento che mette al centro dell’iniziativa la collaborazione internazionale tra Francia e Italia. Il nuovo progetto dal titolo Gribouillage / Scarabocchio. Da Leonardo da Vinci a Cy Twombly nasce dalla cooperazione tra Villa Medici e i Beaux-Arts di Parigi, con il supporto del Musée national d’art moderne – Centre Pompidou e l’Istituto Centrale per la Grafica di Roma.

Concepita dalle due curatrici Francesca Alberti e Diane Bodart , con la collaborazione di Philippe-Alain Michaud, in qualità di curatore associato, l’esposizione attraversa un’ampia linea temporale che parte dai maestri dell’arte rinascimentale, fino a giungere al nostro contemporaneo e ai suoi più illustri esponenti dei linguaggi artistici. La mostra si tiene in anteprima nella cornice di Villa Medici dal 3 marzo 2022, per per essere poi trasferita nella Capitale francese dove riapre le sue porte al pubblico l’ottobre prossimo ai Beaux-Arts di Parigi.

Courtesy Donation Jorn, Silkeborg/ Adagp, Paris, 2022 /Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais, Photo SCALA, Firenze

Gribouillage / Scarabocchio mette in luce uno degli aspetti più sconosciuti e meno controllati della pratica del disegno. Affrontando le molteplici sfaccettature dello scarabocchiare in ambito artistico, dagli schizzi imbrattati sul retro dei dipinti agli scarabocchi che diventano vera e propria opera, l’esposizione mostra come queste pratiche grafiche trasgressive, regressive e liberatorie, che sembrano non obbedire a nessuna regola, hanno da sempre scandito la storia della creazione artistica. La pratica dello scarabocchio viene per la prima volta messa centro della pratica artistica e l’esposizione rimette in questione gli ordini cronologici e le categorie tradizionali, donando l’occasione di rileggere secondo nuove associazioni visive il legame che connette la tradizione con la sperimentazione.

L’esposizione romana che presenta circa 150 opere è articolata in sei sezioni tematiche: L’ombra della bottega, Il gioco del disegno, Componimenti inculti, L’infanzia dell’arte, Fantocci, Il richiamo del muro. Ogni sezione rappresenta una tappa del viaggio nel tempo a cui vengono inviati gli spettatori, un itinerario che non solo propone un’inedita visione dei capolavori più conosciuti della storia dell’arte ma accompagna anche attraverso la storia della pratica gestuale. Questa infatti si affaccia sulla vita non solo di ogni artista ma anche di qualsiasi individuo che si sia mai imbattuto in una matita e un foglio di carta e abbia ceduto all’inarrestabile impulso di imprimere il suo segno sulla superficie.

Courtesy MiC -MuseiReali,Biblioteca Reale di Torino/ Archivio Fotografico BRT

Info: https://www.villamedici.it

Gribouillage / Scarabocchio. Da Leonardo da Vinci a Cy Twombly

3 marzo 2022 – 22 maggio 2022

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Viale della Trinità dei Monti, 1, Roma