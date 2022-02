Steve McQueen in arrivo all’Hangar Bicocca di Milano

Tra le mostre più attese del 2022 c’è senza dubbio la nuova personale dedicata a Steve McQueen all’Hangar Bicocca di Milano, in apertura il 31 marzo. Tra i nomi più importanti dello scenario internazionale contemporaneo, negli ultimi venticinque anni McQueen ha influenzato in maniera decisiva il modo di utilizzare ed esporre il medium filmico, rivolgendo il suo sguardo radicale sulla condizione umana e cogliendo in modo toccante e provocatorio questioni e temi contemporanei come l’identità e il senso di appartenenza.

Steve McQueen, Static, 2009 (still), Courtesy l’artista, Thomas Dane Gallery e Marian Goodman Gallery

L’impegno civile e la spiccata sensibilità verso alcune delle tematiche più calde del contemporaneo sono state tradotte nella realizzazione di lungometraggi cinematografici come Widows – Eredità criminale (Widows) (2018), 12 anni schiavo (12 Years a Slave) (2013), Shame (2010), Hunger (2008).

Il cinema di McQueen lo ha reso celebre a livello internazionale ma la sua esperienza come artista visivo è la ragione del successo a partire dal suo esordio. Nel 1999 ottiene il Turner Prize grazie alla sua mostra di sculture e fotografie organizzata al London Institute of Contemporary Arts. Le sue creazioni vengono esposte nel 2007 anche alla 52ª Biennale di Arti Visive di Venezia. Lo studio dell’anatomia influenza fin dal principio l’immaginario di McQueen che osserva con attenzione la forma umana in tutte le sue sfaccettature, ponendo particolare attenzione verso le sue generazioni più estreme.

Steve McQueen, Charlotte, 2004 (still) , Courtesy l’artista, Thomas Dane Gallery e Marian Goodman Gallery

La mostra viene organizzata dall’istituzione meneghina insieme con la londinese Tate Modern e curata da Vicente Todolí e Clara Kim con Fiontán Moran In occasione dell’iniziativa l’artista concepisce un inedito percorso espositivo, impreziosito dalla presenza di nuove installazioni ancora mai presentate al pubblico. Con questo evento l’Hangar Bicocca offre la possibilità di calarsi nella carriera di McQueen e poterne cogliere l’evoluzione, contraddistinta dal desiderio di sperimentazione che ancora oggi non abbandona il regista/artista britannico.



Steve McQueen, Western Deep, 2002 (still), Courtesy l’artista, Thomas Dane Gallery e Marian Goodman Gallery

Info: https://pirellihangarbicocca.org/mostra/steve-mcqueen/

Steve McQueen, a cura di Vicente Todolí e Clara Kim con Fiontán Moran

31 marzo – 31 luglio 2022

Pirelli Hangar Bicocca, Via Chiese, 2, Milano