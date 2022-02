Artivismo, il nuovo libro di Vincenzo Trione

Artivismo, questo il titolo del nuovo libro di Vincenzo Trione pubblicato da Einaudi. Al centro l’affermarsi di un’arte sempre più politica di cui sono protagonisti artisti-intellettuali che testimoniano fatti e avvenimenti di cronaca e raccontano problematiche attuali della nostra società. Il dramma dei migranti, le questioni ambientali ed ecologiche sono solo esempi di come questa tendenza stia prendendo sempre più piede nell’ultimo decennio portata avanti da figure che si servono di linguaggi e media differenti. “Ho cercato – ha spiegato Trione – di coniugare un discorso fenomenologico con uno più strettamente critico. Da un lato, ho composto una cartografia fatta di continenti all’interno dei quali ho collocato varie famiglie d’artisti, per aiutare a orientarsi nei disomogenei paesaggi dell’arte contemporanea. Dall’altro lato, ho interrogato questo indirizzo estremamente plurale, senza nascondere le mie perplessità e le mie preferenze”. Intrecciando arte e impegno, si crea un panorama popolato di figure eterogenee: in alcuni casi, si limitano a registrare ferite e lacerazioni, sottraendo alla cronaca alcune visioni. In altri casi, entrano nel corpo del reale, immaginando ipotesi di riscatto urbanistico e antropologico: si prendono cura di parti del mondo, fino a dissolvervi le proprie opere. In altri casi ancora, per sottrarsi ai rischi dell’anestetizzazione e a quelli dell’estetizzazione del dolore, vogliono marcare una netta distanza dal giornalismo e dal documentarismo, inclini a coniugare verità e arbitrio, realismo e simbolismo, adesione ed evocazione. “Se dovessi confessare quali sono gli artisti politici che prediligo – aggiunge Trione – non esiterei a citare, tra gli altri, Kiefer, Kentridge, Boltanski, Kadishman, Farocki, Muniz, Wall, Neshat, Madani e Walker: ovvero, gli artisti «impolitici»”. A impreziosire il saggio, i video di Hans-Ulrich Obrist, Michelangelo Pistoletto, Alice Pasquini, Ai Weiwei e Mimmo Paladino che si possono visualizzare di seguito: www.einaudi.it/approfondimenti/vincenzo-trione