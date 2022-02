C’è aria di rinnovamento in una delle gallerie più importanti del mondo. La Pace Gallery di New York, istituzione di indiscutibile rilevanza nel mercato dell’arte contemporanea con sedi sparse in tutto il globo, annuncia la nomina a direttrice associata di Kimberly Drew, giovane curatrice e attivista con un curriculum di eccezionale spessore, che già da tempo era sotto il vigile sguardo della galleria.

Dopo aver lavorato come Social Media Manager per il Metropolitan Museum of Art di New York, rinvigorendo e diversificando la presenza digitale dell’istituzione, Drew porta a Pace oltre un decennio di esperienza nel mondo dell’arte internazionale.

Kimberly Drew iniziala sua carriera come stagista allo Studio Museum di Harlem, che in seguito la ispira a lanciare il popolare blog Tumblr Black Contemporary Art nel 2011. Da allora ricopre posizioni nei team di comunicazione dello Studio Museum, del Met e della galleria Lehmann Maupin. Voce di spicco dell’arte contemporanea, è autrice del bestseller internazionale This Is What I Know About Art (2020) e dell’antologia Black Futures (2020).

Photo: Tyler Mitchell Courtesy Mercedes-Benz

La carriera di curatrice e scrittrice è da sempre accompagnata dall’attivismo, impegno costante che cha portata. A lavorare a stretto contatto con molti artisti della comunità afroamericana di New York e non solo. L’approccio umile di Kimberly Drew si evince in maniera evidente dalle sue parole diffuse direttamente dalla Pace Gallery: «Sono entusiasta dell’opportunità di unirmi al team di Pace. Nel corso della mia carriera, sono sempre stata spinta alla ricerca di opportunità per lavorare a fianco degli artisti e dalla voglia di portare nuovo pubblico al mondo dell’arte contemporanea. Pace è uno spazio sempre in cerca di innovazione. Non vedo l’ora di apprendere le molte lezioni che imparerò durante questo nuovo capitolo della mia carriera»