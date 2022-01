L’onda del digitale ha investito violentemente il mondo dell’arte a partire dalla prima fase della pandemia, ponendo tutti gli operatori del settore di fronte all’esigenza di confrontarsi con una nuova serie di strumenti e realtà che, in particolare in Italia, non erano ancora fino a quel momento state esplorate con la giusta cognizione di causa. La crisi pandemica ha avuto il ruolo di accelerare drasticamente questo cambiamento e il mercato dell’arte sta facendo fronte a questa nuova esigenza con la nascita di e-commerce dove le opere d’arte vengono vendute senza neppure la necessità di essere osservate dal vivo, toccate con mano e percepite come il contenitore dell’estro di un individuo che osserva il mondo e lo traduce secondo il linguaggio per lui più congeniale.

Non solo un semplice trend

Il mercato dell’arte sta seguendo un trend che è in crescita in realtà da molto prima dello scoppio della pandemia globale del 2020: già nel 2013 infatti la galleria White Cube dell’iconico Charles Saatchi, scopritore di uno dei talenti più influenti degli anni 90’, Damien Hirst, è presente sulla piazza con il suo portale di vendita digitale. Un esempio virtuoso tutto italiano che sta cavalcando questa tendenza è la giovanissima OnStream Gallery, fondata, e attualmente sotto la direzione, di Chiara Gesualdo. Il motore di questo progetto è stato in principio il social network Instagram dove una comunità di follower affascinati dall’arte contemporanea sono sempre coinvolti attivamente nelle novità che la galleria propone.

Gli artisti rappresentati da OnStream Gallery sono giovani, come è giovane la cerchia di seguaci che non sembra essere sconvolta da questa nuova versione del mondo dell’arte, anzi quest’ultimo riesce a dimostrarsi in grado di attivare maggiore inclusione e si presenta più in linea con le esigenze delle nuove generazioni, sempre meno legate allo status quo che è rimasto intangibile e immutabile, forse per troppo tempo, nel settore della cultura.

Già al concludersi del 2020, OnStream Gallery ha messo in cantiere un interessante progetto che ha visto protagonista il poliedrico artista abruzzese Bruno Cerasi. L’attività della community, che è stata inglobata attivamente nella costituzione dell’opera di Cerasi ha dato un interessante risultato: è stato dimostrato quanto la rete di contatti digitali ha saputo sostituire virtuosamente il contatto fisico e ha dato anche modo di tenere un filo di congiunzione tra tutti i partecipanti che nei mesi precedenti erano stati costretti all’isolamento, per via della diffusione del covid-19

Da art lover ad art collector

L’impegno di Chiara Gesualdo dal giorno della fondazione è quello di sensibilizzare il pubblico verso il collezionismo e rendere questo tipo di attività alla portata di chiunque, in particolare dei giovani appassionati d’arte affamati di bellezza. Il collezionismo è un fenomeno ancora intriso di grandi preconcetti, la convinzione che debba essere un’attività elitaria ancora persiste ma l’obiettivo della fondatrice di OnStream Gallery è quello di scardinare questa obsoleto pensiero e dimostrare che tutti sono oggi in grado di intraprendere un percorso verso tale direzione.

L’attività quotidiana di Chiara Gesualdo vede la giovane imprenditrice impegnata nella relazione non solo con gli artisti che OnStream Gallery rappresenta ma anche nel ruolo di consigliera di giovani figure che per la prima volta si affacciano verso la costituzione di una propria raccolta. Questo si concretizza capendo quali siano gli interessi dell’aspirante collezionista e comprendendo quale potrà essere il destino del suo investimento.

Per OnStream Gallery il processo di cambiamento è già in atto e una sempre più grande fetta di nuove generazioni si avvicina al mondo del collezionismo, affascinata dal senso di inclusività che sembra sorgere all’interno del mercato. L’arte resta un investimento emozionale, ma spesso la passione trasforma un semplice vezzo in un grande impegno di natura anche morale, in cui spendersi per sostenere giovani realtà creative e acerbi talenti nei quali è possibile intravedere un luminoso futuro.

Info: https://www.onstreamgallery.com