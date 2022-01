È nell’imprevisto che possiamo scorgere il vero carattere di ognuno di noi. Guardare oltre la drammatica contingenza, riconoscerla solo come un frammento del proprio percorso, per poi andare avanti consapevoli che qualsiasi cosa andata in frantumi può essere ricomposta, è indispensabile e questo è ciò che possiamo imparare osservando lo spirito degli organizzatori dietro il progetto T.A.N.A.

La residenza d’artista con sede nel Sannio Beneventano, nella notte tra il 10 e l’11 marzo delle scorso anno, viene colpita da una violenta frana. Il versante est della collina che sovrasta la sede si distacca. Fango e rocce precipitano a valle e trascinano con sé tronchi d’albero del bosco secolare presente nella zona adiacente ai laboratori, provocando danni ingenti a gran parte della struttura. Da quel momento però Marco Papa e Tiziana De Tora, attivisti ambientali, curatori d’arte contemporanea e fondatori del progetto, non lasciano scorrere un minuto prima di rimboccarsi le maniche e trovare soluzione all’accaduto.

Il T.A.N.A nasce come uno spazio indipendente votato all’educazione ambientale attraverso le arti; il rapporto con la natura è sempre stato al centro degli interessi dei fondatori dello spazio che hanno scelto di osservare da un’altra prospettiva la tanto tragica condizione e riflettere sull’accaduto. Da qui parte infatti il progetto Think About Natural Action, iniziativa nata per ricominciare.

Dopo aver portato a termine l’analisi dell’ammontare dei danni e valutato quali fossero le operazioni più urgenti per la messa in sicurezza del pendio, del muro di cinta, della casa e dell’officina laboratorio, Marco Papa e Tiziana De Tora hanno chiamato all’appello tutti coloro che negli anni hanno condiviso parte delle loro esperienze con T.A.N.A. e che in maniera repentina hanno subito dato risposta alla chiamata.

Think About Natural Action è il titolo della nuova mostra organizzata dal T.A.N.A a Napoli, più precisamente nella Andrea Nuovo Home Gallery. Tanti esponenti del panorama artistico italiano hanno dato il loro sostegno nella realizzazione di una raccolta fondi mirata a risanare i danni dovuti al crollo dello scorso anno, mettendo a disposizione opere acquistabili sulla piattaforma Produzioni dal Basso, in cambio di una donazione alla causa. Le opere raccolte per l’occasione vengono esposte nello spazio espositivo napoletano dal 28 gennaio fino al 25 febbraio 2022 su appuntamento ma saranno sempre fruibili anche in versione digitale sul portale online earthdays.com.

Moltissimi i partecipanti, a questi si somma il nome d’eccellenza di Michelangelo Pistoletto che dedica al T.A.N.A. un’opera inedita a cui ha accompagnato un accorato appello per sostenere l’impegno dei fondatori del T.A.N.A. «T.A.N.A. è la casa. Casa vuol dire ambiente. Dobbiamo difendere la nostra casa, partendo dal T.A.N.A, che a Benevento fa tutela ambientale, legata al Terzo Paradiso mondiale. Aiutate T.A.N.A., perché insieme potremo continuare a lavorare per la rigenerazione della società e del rapporto con la natura. Siamo tutti insieme nella tana e usciamo dalla tana». Tra gli eventi collaterali, nel corso della mostra, è prevista la proiezione del documentario Cantami o diva, di Manuel Canelles, in cui la Venere degli Stracci di Pistoletto è protagonista di un’azione artistica e sociale collettiva che riflette sul tema dei corpi e dei confini

Artisti presenti in mostra:

Marisa Albanese, Michele Attianese, Luciano Basagni,Antonio Biasiucci, Gianluca Capozzi,Angelo Casciello,Franz Cerami,Mary Cinque,Riccardo Dalisi, Luca Dalisi,Gianfranco De Angelis (8Ki),Antonio De Filippis,Gianni De Tora,Fabio Donato, Salvatore Emblema, Sergio Fermariello,Mauro Kronstadiano Fiore, Vincenzo Frattini, Clara Garesio,Mana Greco,Mario Laporta, Christian Leperino,Mariangela Levita,Lello Lopez,Angelo Maisto,Salvatore Marsillo, Moio&Sivelli, Giacomo Montanaro,Gloria Pastore, Neal Peruffo,Francesca Pirozzi (Ellen G), Giuseppe Pirozzi,Michelangelo Pistoletto,Carmine Rezzuti,Paola Romoli Venturi, Bruno Starita.

Info: http://www.earthdays.it/artisti-per-il-tana/

T.A.N.A.-Think About Natural Action

28 gennaio – 25 febbraio 2022

Andrea Nuovo Home Gallery

Via Monte di Dio, 61, Napoli