Guardandoci alla spalle possiamo dire senza dubbio che nel 2021, uno dei fenomeni maggiormente in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico dell’arte contemporanea (e non) e tracciare nuovi sentieri che saranno seguiti nei prossimi anni è stato l’esplodere dell’arte digitale connessa alle criptovalute. Conseguentemente, la nicchia di pubblico che ha dimostrato forte interesse per questa nuova forma di collezionismo, in crescita a livello esponenziale, sente il bisogno di fare il punto sull’attuale situazione a livello internazionale e rintracciare un territorio di confronto per valutare quali saranno i suoi prossimi sviluppi.

Dai social alla realtà

La Global Art Exhibition (GAE) annuncia a tal proposito che sabato 15 gennaio 2022 avrà luogo a Palazzo Merulana la prima mostra in grado di raccogliere a livello mondiale la più grande testimonianza del movimento NFT. Ma da dove nasce questa iniziativa? Dalla rete ovviamente. Nell’aprile del 2021 GAE nasce sul social network Clubhouse, da un’idea del collezionista di NFT Escargot, insieme a un team di co-fondatori internazionale. La trasmissione della nuova cultura degli NFT, e le sue sfaccettature, è il punto focale da cui prende piede l’attività divulgativa del collettivo che si impegna da mesi ormai nella promozione di molteplici espressioni artistiche, voci e prospettive. Stefano Favaretto, cofondatore di GAE su Clubhouse e artista anche lui, commenta: «Clubhouse mi ha permesso di raggiungere gli artisti NFT internazionali e creare una comunità. Molti di loro hanno aderito a questo progetto fin dall’inizio quando era ancora un’idea, un mio desiderio. Questa mostra è la prima del suo genere a livello globale. Essendo tenuta in Italia, si spera che attiri l’attenzione locale su questa nuova forma di arte digitale. Non vedo l’ora di incontrare tutti nella vita reale e condividere le nostre conoscenze ed esperienze in questo campo».

Crescere come comunità

Ma facciamo un passo indietro. Cosa sono gli NFT? Tecnicamente i Non-Fungible Token sono frammenti di contenuti digitali legati alla tecnologia Blockchain, il database su cui si basa la circolazione di criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. Gli NFT hanno la capacità di trasformare opere d’arte digitale, ma anche qualsiasi altro oggetto da collezione, in beni unici verificabili. Ciò che più intriga è però la possibilità di scambio di questi oggetti dematerializzati e di conseguenza ciò che risulta fondamentale è avere a disposizione una comunità con cui effettuarli.

Global NFT Exhibition Rome nasce da un approccio votato alla costituzione di una comunità di individui aventi lo stesso interesse. Il club da cui è nata l’iniziativa conta oggi 4.500 membri e non sembra volersi arrestare nella sua espansione. Durante i mesi di chiusura causati dalla recente pandemia sono state organizzate sul social network Clubhouse miriadi di interviste online con artisti digitali, concerti musicali e sale didattiche, incentrate su arte e tecnologia. Oggi è pero arrivato il momento di convertire nella dimensione fisica i traguardi raggiunti nei mesi passati e a Palazzo Merulana avrà quindi luogo una vera esposizione di opere NFT. Saranno proiettate le opere di dodici artisti presenti in loco e numerose creazioni provenienti dal panorama internazionale. «Grazie a questo club diamo visibilità agli artisti che cercano un nuovo volto e una nuova identità del mondo dell’arte, creando idee e connessioni – afferma Favaretto – Siamo già riusciti a portarne piú di 50 nel mondo fisico presso la Start Art Gallery | K11 MUSEA di Hong Kong. Adesso continuiamo questo cammino in Italia in modo da riuscire a far crescere la comunità NFT italiana».

Il programma di sabato 15 gennaio è ricco di ulteriori proposte come workshop e tavole rotonde senza però dimenticare delle ore di pausa, incredibilmente utili nell’interazione trai partecipanti che avranno l’occasione di arricchire il proprio percorso personale e artistico.

Info: https://www.palazzomerulana.it/events/global-nft-exhibition-rome-where-tradition-meets-the-future/

Global NFT Exhibition Rome – Palazzo Merulana

Sabato 15 gennaio 2022 ore 14:00

Via Merulana, 121, Roma