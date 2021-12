È possibile produrre un’opera d’arte che combini il più alto livello di artigianato e la videoarte? Si può creare un libro utilizzando tecnologia digitale e le più antiche tecniche di rilegatura? Ci è riuscita la casa editrice D’ORO Collection che presenta la prima edizione del progetto D’ORO D’ART ad Art Basel Miami, realizzato grazie alla collaborazione con la video artist Dara Birnbaum e la galleria newyorkese Marian Goodman Gallery.

Arabesque

D’ORO Collection nasce all’inizio degli anni 2000 dal desiderio di Salvatore Giorgio Dino che rinnova l’impegno dell’attività familiare sorta nel 1965. La casa editrice vive della passione per la produzione libraia e la volontà di sperimentare il connubio tra le tecnologie più avanzate nell’arte della legatoria con i segreti che appartengono alle antiche tradizioni della disciplina.

Arabesque è il titolo di un progetto che definire di natura editoriale appare all’istante riduttivo. Un oggetto d’arte a tutti gli effetti piuttosto, in cui si distinguono le eccellenze di ogni disciplina messa in campo per realizzarlo. Mantenendo una prospettiva internazionale il progetto coinvolge un team di specialisti, curatori e artisti. La supervisione curatoriale del progetto è affidata a Barbara London, fondatrice del dipartimento di videoarte del MoMa, e Valentino Catricalà, docente alla Manchester Metropolitan University. I curatori definiscono con precisione la linea che seguirà il progetto editoriale dedicando questo primo volume alla figura di Dara Birnbaum.

Dara Birnbaum ha rieditato in esclusiva per D’ORO il suo Arabesque Special Limited Edition (2021) in versione verticale, trasformandolo da installazione a quattro canali in un video monocanale che integra suoni e immagini, trasmettendo in modo sublime l’amore tra Robert e Clara Schumann. L’artista ha infatti combinato filmati di diverse esecuzioni dell’Arabesque Opus 18 di Robert Schumann e della Romanze 1. «Per me, girare una nuova pagina in un libro è sempre tremendamente eccitante» dice Dara Birnbaum «e la creazione di questa edizione speciale di Arabesque per D’ORO offre un’esperienza simile. Però ora c’è qualcosa di magico, una nuova pagina dinamica, digitalmente viva di suoni e immagini, che sicuramente affascinerà il fruitore.»

Chi è Dara Birnbaum?

Dara Birnbaum è nata a New York City nel 1946, dove continua a vivere e lavorare. Ha conseguito una laurea in architettura presso la Carnegie Mellon University, Pittsburg, un B.F.A. in Pittura presso il San Francisco Art Institute e un Certificato in Video and Electronic Editing presso il Video Study Center della New School for Social Research, New York.

Negli ultimi quarant’anni, il lavoro pionieristico di Dara Birnbaum attraverso video, new media e installazioni ha affrontato il carattere ideologico ed estetico delle immagini dei mass media ed è considerato fondamentale per la nostra comprensione della storia della media art.

È stata una delle prime artiste a iniziare la progettazione di installazioni complesse e innovative che giustappongono immagini provenienti da più fonti integrando anche elementi tridimensionali – fotografie su larga scala, elementi scultorei o architettonici – nell’opera. Brinbaum è nota per le sue strategie innovative e per l’utilizzo delle immagini televisive manipolate e, più recentemente, di immagini provenienti dal web.













info: https://dorocollection.com/it/