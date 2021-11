Torino – Sono passati alcuni decenni da quel lontano 1994, anno in cui Roberto Casiraghi e Paola Rampini decidono di dare inizio ad un lungo viaggio che ancora non si accinge a segnare la definitiva destinazione. Arrivati alla 28esima edizione, Artissima rimane una protagonista sempreverde della scena internazionale delle fiere d’arte.

Innovazione e sperimentazione sono le parole d’ordine per la fiera torinese di quest’anno, dal 5 al 7 novembre, appuntamento tra i più attesi nel calendario degli addetti ai lavori e degli amanti del mondo dell’arte contemporanea. La fiera Internazionale che ha luogo nel capoluogo piemontese, più precisamente all’interno dell’Oval Lingotto, ospita quest’anno più di 150 gallerie, provenienti da 37 differenti paesi.

Il fermento che permea il sistema dell’arte in occasione della fiera internazionale d’arte contemporanea di Torino è legato al desiderio di esplorare i più aggiornati linguaggi nel campo delle pratiche artistiche e curatoriali dello scenario internazionale.

IL TEMA

L’ibridazione sperimentata nel 2020 per l’adeguamento alle condizioni imposte dal diffondersi della pandemia si presenta nuovamente utile all’avanzamento dell’offerta della fiera che durante questa edizione si propone di riflettere sul particolare concetto di “Controtempo”, termine mutuato dall’ambito musicale, qui eletto a metafora della capacità dell’arte di battere sugli accenti deboli trasformandoli in punti di forza e creando un contrasto di voce dominante. Un impulso dinamico che genera nuovi ritmi visivi con tempi e respiri necessari, contrastati, interstiziali.

“L’arte – spiega Ilaria Bonacossa, curatrice della fiera per il quinto anno consecutivo – ha sempre agito in un ‘controtempo emotivo e formale’ grazie a intuizioni che anticipano il futuro cambiando le traiettorie di visione della realtà, scalzando i paradigmi e aprendo a interpretazioni e prospettive imprevedibili eppure imprescindibili. Sotto questa luce, la storia dell’arte si compone di una polifonia di voci a tempo e in controtempo, legate in una sinfonia unica e sorprendente. Una sinfonia che Artissima vuole continuare e contribuire a scrivere”.

LE NOVITÀ

La proposta del 2021 di Artissima si presenta variegata e pronta al confronto con le ultimissime novità che stanno rivoluzionando il settore contemporaneo delle arti visive: la fiera si divide in tre macrosezioni (Main Section, Dialogue/Monologue, New Entries, Art Spaces & Editions) alle quali si accompagnano tre ulteriori esposizioni artistiche dedicate agli artisti emergenti (Present Future), al disegno (Disegni) e alla riscoperta dei grandi pionieri dell’arte contemporanea (Back to the Future). Dal 2020 le tre sezioni curate sono ospitate virtualmente sulla piattaforma digitale Artissima XYZ, rendendone fruibili i contenuti anche a coloro che non potranno presenziare durante le giornate d’apertura: un’altro passo in avanti per la democratizzazione e nel sapiente utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla tecnologia.

Le novità non si arrestano: da quest’anno è attivo il nuovo progetto di Artissima Surfing NFT che vede la collaborazione della fiera con l’OGR Award, in sinergia con professionisti del settore digitale e legale come Artshell e LCA. L’obiettivo è quello di avviare una produzione finalizzata alla qualità, raggiungibile oltre che dal talento degli artisti anche grazie alle risorse tecnologiche messe in campo da Artshell, e non semplicemente all’ottenimento di un prodotto dall’appetibile valore di scambio. A tal proposito è stata bandita da Artissima una open call dalla quale saranno selezionati, da una giuria curatoriale, cinque nomi a cui verrà concesso il privilegio di produrre la propria opera d’arte digitale.

Rimane solo da attendere il 5 novembre per l’apertura ufficiale della nuova edizione di Artissima e poter vedere sul suo importante palcoscenico le più interessanti novità che mette disposizione oggi il mondo dell’arte contemporanea.

Info: https://www.artissima.art