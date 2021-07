Dopo la collaborazione con Elica, per le cappe da cucina, stavolta lo street artist Endless ha battezzato una nuova trade union con il mondo del design, con Geminiano Cozzi Venezia 1765, il celebre brand delle porcellane da tavola, uno dei più prestigiosi e antichi al mondo.

Endless ha realizzato una esclusiva limited edition da tavola, una home collection per gli appassionati dell’arte contemporanea e per i collezionisti. Un connubio originale tra due linguaggi artistici distanti, porcellane e tazze da collezione con protagoniste alcune delle opere più note dell’artista inglese. Tre i soggetti che Endless ha reinterpretato per Geminiano Cozzi Venezia 1765 ci sono l’immancabile Regina Elisabetta, soprannominata “Lizzy Vuitton”, la Union Jack, il muro.

Per finire l’iconica bottiglia di profumo “Chapel” di Endless. Raffigurati sulla bottiglia due icone fashion, Karl Lagerfeld e Kate Moss, rappresentate come moderni simboli religiosi della società. La collezione verrà presentata il 29 Luglio con uno speciale happening artistico presso la Manifattura di Venezia a Treviso in Via Sant’Antonino 352/B. In questa occasione Endless, supportato dalla Cris Contini Contemporary, regalerà al pubblico una live performance realizzando un maxi murale sulla parete del fabbricato industriale. Una installazione diffusa che rimarrà ad arricchire la città di Treviso.

ENDLESS

Endless è un’artista londinese. Provocatorio e radicale nelle sue creazioni, l’artista racconta il nostro tempo esplorando in modo dissacrante e ironico il culto della moda, della pubblicità e le contraddizioni della cultura moderna. Ha trovato spesso modo di esprimere questa sua critica attraverso collaborazioni con brand di design.

GEMINIANO COZZI VENEZIA 1765

Geminiano Cozzi Venezia 1765, che fin dalla sua fondazione nel 1765 ha sempre ideato e fabbricato oggetti per la tavola ed opere d’arte in porcellana, avvalendosi dei più bravi modellisti – scultori e pittori – decoratori dell’epoca. Le sofisticate porcellane di Geminiano Cozzi sono da sempre esposte nei migliori musei del mondo, trattate dalle più rinomate Case d’asta internazionali e gelosamente custodite da innumerevoli collezionisti. Le porcellane di Geminiano Cozzi infatti riportano l’esclusività e la raffinatezza sulla tavola dei più prestigiosi hotels e leading restaurants, yacht e jet privati, e di raffinate dimore private e residenze.

https://criscontinicontemporary.com/