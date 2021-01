Il Gaming proposto dal Museo Napoleonico per le festività natalizie. Per l'Epifania esce l'ultimo round

ln occasione delle festività natalizie, le volontarie del S.C.U. del Museo Napoleonico di Roma (Giorgia Basili, Emanuela Di Vivona, Elena Fratini, Giulia Mattioni) con la supervisione della curatrice storica dell’arte Laura Panarese, hanno ideato dei giochi online interattivi per coinvolgere non solo bambini e ragazzi, ma le intere famiglie, stimolando un momento di condivisione sotto l’albero. Le attività ludiche sono state suddivise in tre tranche con l’obiettivo di divertirsi ed imparare insieme. La prima ”NapoleonPursuit” consiste in un quiz che segue l’impronta del gioco di società ”Trivial” attraverso domande che stuzzichino la curiosità per il Museo Napoleonico e la storia ad esso correlata.

La seconda ”Occhio al dettaglio” parte dall’osservazione del quadro di Gérard Elisa Bonaparte Baciocchi e sua figlia Napoleona Elisa, per stimolare l’attenzione dei fruitori con 5 quiz visivi, intuitivi ma accattivanti sia per un pubblico amante dell’arte che per i non addetti ai lavori. Come dei detective alla scoperta dell’immagine, si potrà sfruttare l’esplorazione in gigapixel fornita da Google Arts and Culture.

La terza attività ”Trova l’intruso”, in uscita per l’Epifania, presenta 10 immagini diverse tra illustrazioni, fotografie delle sale interne del Museo e dipinti della sua collezione. Lo scopo del gioco è individuare i tre elementi estranei alle immagini, tra sagome e silhouette che vanno a mimetizzarsi con il contesto raffigurato. Cliccando sull’intruso, il giocatore rivela l’inganno e può procedere al rompicapo successivo.

A personalizzare i Giochi napoleonici è stata ideata un’illustrazione ad hoc del celeberrimo condottiero nelle vesti di Babbo Natale, inserita come copertina e come mascotte dei percorsi interattivi.

Per giocare: https://bit.ly/3nrW5eh