A quarant’anni dalla sua prima edizione, viene stampato da Yard Press un testo fondamentale della fotografia sperimentale italiana: Misurazioni di Mario Cresci. Il libro, prodotto in stretta collaborazione con l’artista e sostenuto da Matèria, è una copia anastatica del testo originale con l’aggiunta della prefazione di Achille Filipponi e una lunga intervista con Cresci di Francesco Angelucci sulla genesi e gli sviluppi dell’opera.

”Misurazioni – scrive Filipponi nella prefazione – è un libro strumento, un oggetto composito e ambiguo. Un percorso complesso fatto di raffinate analogie, studi della forma e immersioni antropologiche. Dentro il volume, che può essere considerato a tutti gli effetti la summa dell’opera di Mario Cresci, risiedono tutti gli intenti più profondi e le peculiarità di questo autore. Bisogna dire fin da subito che la forma libro è per Cresci una via privilegiata. Questa è la sua seconda pubblicazione dopo Matera, immagini e documenti (Ed. Meta, 1975, Matera) e, come il precedente, anche questo volume si installa alla perfetta metà tra libro divulgativo e libro d’artista: perché il libro per Cresci è un contenitore aperto e multiplo, ma è anche un prodotto di disegno industriale che si fa in tipografia. In effetti già dall’emblematico titolo e nella scelta della parola ”misurazioni”, si può avvertire l’eco della dimensione progettuale del design, del rapporto con l’oggetto e con la percezione delle cose”.

Titolo comunque, almeno in parte, tradito dall’interno del volume come sottolinea lo stesso artista in questo estratto d’intervista con Angelucci a chiusura del volume: