Una nuova mostra ha debuttato al Mall of America, il celebre centro commerciale di Bloomington, in Minnesota, uno dei più visitati al mondo con i suoi 40 mln di visitatori all’anno. La sua potenza attrattiva è dovuta al suo design e alle varie attività che fanno da contorno ai negozi: i cinema, la chiesa per matrimoni, il famoso Lego imagination center e il grande acquario. Ma dal 13 novembre c’è anche un nuovo motivo: la ricreazione virtuale della Cappella Sistina realizzata da Michelangelo e altri grandi maestri del Rinascimento. Si tratta di un’installazione immersiva in cui gli affreschi sono stati riprodotti nelle loro dimensioni originali permettendo quindi al pubblico di notarne dettagli e particolari. La mostra è ospitata al secondo livello nell’atrio nord del centro commerciale, dove gli ospiti hanno l’opportunità di passeggiare con un’audioguida disponibile tramite smartphone.

Info: www.chapelsistine.com