È arrivata oggi la conferma sulla paternità dell’opera apparsa martedì su un muro di Nottingham, nel quartiere di Lenton. L’opera è di Banksy, come appreso dal post su Instagram pubblicato dall’artista sulla sua pagina. Si tratta di un murale in bianco e nero raffigurante una ragazzina che si diverte con un hula hoop realizzato con una gomma di bicicletta. Dopo la scoperta dell’opera erano iniziate da subito le speculazioni sulla sua autorialità, ma ci ha pensato lo street artist a fugare ogni dubbio, scansando via le polemiche, forte anche delle recenti polemiche legali che si sono sollevate a causa della sua identità ignota, che gli ha fatto perdere la paternità legale della sua celebre opera Flower Thrower (leggi qui). Intanto le autorità locali hanno coperto il lavoro con una pellicola di plastica trasparente per proteggerlo.