Dal 15 settembre al 13 dicembre 2020 il parco di Villa Borghese ospiterà il progetto espositivo all’aperto, a ingresso completamente gratuito, Back to Nature. Arte Contemporanea a Villa Borghese, a cura di Costantino D’Orazio. Uno dei parchi storici più famosi e amati di Roma accoglierà un nucleo di installazioni all’aperto tra gli alberi, progettate o appositamente reinventate per l’occasione da artisti di fama internazionale come Andreco, Mario Merz, Mimmo Paladino, Benedetto Pietromarchi, Davide Rivalta, Grazia Toderi, Edoardo Tresoldi, Nico Vascellari. Accanto a queste grandi opere artistiche nel verde, in dialogo armonioso con la natura, si svolgeranno performance musicali e interventi di street artist.

L’iniziativa è promossa e prodotta da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. È realizzata con i partner Acea, Sport e Salute con FISE e Inbetweenartfilm e con la collaborazione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, dell’Azienda Speciale Palaexpo e del Conservatorio di Musica Santa Cecilia. L’esposizione fa parte di Romarama, il programma di eventi culturali promosso da Roma Capitale.

Ecco il programma previsto per il 15 settembre

Ore 12.00 - Apertura della mostra personale di Benedetto Pietromarchi Radici a cura di Paolo Falcone al Museo Carlo Bilotti, Viale Fiorello La Guardia, 6.

Ore 18.30 - Corteo degli sbandieratori di cori con le bandiere di Mimmo Paladino attraverso Villa Borghese dal Museo Carlo Bilotti al Parco dei Daini.

Ore 19.00 - Presentazione delle opere Di Andreco, Merz, Rivalta, Tresoldi, Accademia di Aracne, Andrea Mauti al Parco dei Daini. Le opere saranno illuminate di notte.

Ore 19.00 – 21.00 - Proiezione dell’opera di Nico Vascellari Casa del Cinema – Sala Deluxe

Ore 19.15 - Performance State of Matter di Andreco. Danzatori performers interagiscono con Drops le sculture di Andreco installate nel giardino. Parco dei Daini, Prospettiva del Teatro Musiche di: mai mai mai.

Ore 20.00 - Performance musicale presso l’opera Etherea di Edoardo Tresoldi Parco dei Daini.

Ore 21.00 - Accensione dell’opera di Grazia Toderi Red Map. A cura di Alessandra Mammì alla Loggia dei vini